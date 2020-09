SV Haslach erkämpft sich ein Remis in Schenkenfelden

Details Sonntag, 13. September 2020 23:05

Das Heimteam ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den SV Haslach hinausgekommen. Für den SV Haslach bedeutet das Remis den zweiten Punkt der Saison. Somit erzielte man gegen den Favoriten einen Punktgewinn.





DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Niklas Scherb brachte den SV Haslach in der fünften Minute ins Hintertreffen. Mit einem direkten Freistoßtreffer sorgte der Schenkenfelder für einen erneuten Fehlstart der Gäste. Haslach schockierte das aber nicht weiter und man wollte den schnellen Ausgleich. Philipp Pupeter sorgte aber für das genaue Gegenteil. In der 16. Minute machte er den zweiten Treffer für die Hausherren klar. Nachdem eine gute Möglichkeit der Gäste in einem Stangenschuss endete, traf Simon Radinger kurz vor der Pause für den SV Haslach (43.). Ein Tor auf Seiten der Sportunion Schenkenfelden machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Haslach gleicht aus

In der 59. Minute erzielte Lukas Feldler das 2:2 für den SV Haslach. Der offensiv-Akteur versuchte es aus der Distanz und traf genau in den Winkel. Nach dem Ausgleich verlor die Partie aber etwas an Fahrt. Die in der restlichen Spielzeit gegebenen Chancen wurden auf beiden Seiten kläglich vergeben. Alles sprach für einen Sieg von Schenkenfelden, doch am Ende wurde das Aufbäumen des SV Haslach noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Schenkenfelden bleibt nach diesem Remis am fünften Platz. Mit bisher 14 Toren stellt die Sportunion die zweitbeste Offensive der Liga.

Der SV Haslach wartet weiter auf den ersten Dreier. Mit dem Unentschieden konnte man sich zumindest schon einmal vom letzten Platz der Tabelle lossagen. Das große Problem bleibt aber weiterhin die Defensive, die mit 18 Gegentreffern den negativ Bestwert der Liga stellt.

1. Klasse Nord: Sportunion Schenkenfelden – SV Haslach, 2:2 (2:1)

5 1:0 Niklas Scherb

16 2:0 Philipp Pupeter

43 2:1 Simon Radinger

59 2:2 Lukas Feldler

Fotos: Reinhold Prem

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?