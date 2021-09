Feldkirchen an der Donau gewinnt 2:0 gegen Kollerschlag und macht Sprung in der Tabelle

Details Samstag, 04. September 2021 16:08

Die Sportunion Kollerschlag hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst: 0:2 lautete das Ergebnis gegen die Union Feldkirchen an der Donau vor 150 Zusehern in der Badeseearena Feldkirchen.

Spiel Nummer eins nach dem freiwilligen Rücktritt von Trainer Marcus Büsdorf - "Ligaportal.at" berichtete - für die Union Feldkirchen an der Donau also, bei der Ex-1b-Trainer Stefan Lackinger interimsmäßig übernahm. Die Union Feldkirchen an der Donau ging in der 39. Minute gegen die Sportunion Kollerschlag in Front. Als Schiedsrichter Philipp Wenigwieser zur Pause abpfiff, waren die Gastgeber im Fahrwasser und verbuchten eine knappe 1:0-Führung gegen die Sportunion Kollerschlag.



Coric verbessert Spielstand



In der zweiten Spielhälfte zeigten die Gastgeber sehr oft, dass sie die drei Punkte unbedingt in Feldkirchen an der Donau lassen wollen: Zeikampfstark und intensiv gingen die Feldkirchener an das Spiel heran. Schließlich brachte ihnen diese Spielweise das zweite Tor: Antonio Coric schoss für die Union Feldkirchen an der Donau in der 78. Minute das Tor zum 2:0. Am Schluss siegte die Union Feldkirchen an der Donau gegen die Sportunion Kollerschlag durchaus verdient mit 2:0. Der Einstand des neuen Interimstrainers Lackinger für de Gastgeber ist also geglückt.





Mit drei Punkten im Gepäck verließ die Union Feldkirchen an der Donau die Abstiegsplätze und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Die Feldkirchener haben nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man drei Niederlagen kassiert.

Nach vier bestrittenen Begegnungen ist die Sportunion Kollerschlag Letzter der 1. Klasse Nord mit einem 3:11-Torverhältnis. Ein klassischer Fehlstart mit null Punkten bisher stehen auf ihrem Konto.

1. Klasse Nord: Union Feldkirchen an der Donau – Sportunion Kollerschlag, 2:0 (1:0)

39 Muamer Goektas 1:0

78 Antonio Coric 2:0

