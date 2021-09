Last Minute-Remis: Kalischko wird zum Held von Neustift/Oberkappel beim 3:3 gegen Feldkirchen/Donau

Details Samstag, 11. September 2021 14:46

Im Spiel Union Feldkirchen/Donau gegen die Union Neustift/Oberkappel in der 1. Klasse Nord gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Die 120 Zuseher in der "Badeseearena" Feldkirchen wurde nicht enttäuscht.

Am Freitag Abend kam es zum Spiel Union Feldkirchen/Donau gegen Union Neustift/Oberkappel in der 1. Klasse Nord. Die Gäste aus Neustift/Oberkappel erwischten einen Blitzstart in diese Partie: Patrick Fenzl traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Den Ausgleichstreffer hatte die Union Feldkirchen/Donau in Minute 15 im Repertoire, als Muamer Göktas zum 1:1 einnetzen durfte. Ausgerechnet kurz vor der Halbzeit traf Daniel Wögerbauer für die Gäste zur 2:1-Führung (43.). Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine.



Ausgleichstreffer in 91. Minute



Es war erneut Göktas, der in Spielminute 76 den 2:2-Zwischenstand für die Union Feldkirchen/Donau erzielte. Nur zwei Minuten später tat es ihm sein Teamkollege Killian Lackinger gleich und brachte den Ball zum 3:2 zugunsten der Heimmannschaft über die Linie (78.). Doch die Gäste durften sich noch nicht als Sieger wähnen. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Michael Kalischko für die Union Neustift/Oberkappel zum 3:3 traf (91.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Union Feldkirchen an der Donau und Neustift/Oberkappel spielten unentschieden und teilten sich die Punkte.







Die Union Feldkirchen/Donau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern: Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für die Union Feldkirchen an der Donau gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Aber immerhin machten sie in der Tabelle Boden gut und stehen nun auf Platz neun mit einem 10:18-Torverhältnis. Mit 18 Toren fing sich die Union Feldkirchen an der Donau die meisten Gegentore in der 1. Klasse Nord ein.





Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Union Neustift/Oberkappel aus, sodass man nun auf dem zehnten Platz bei einem 5:8-Torverhältnis steht. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Die Union Neustift/Oberkappel wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

1. Klasse Nord: Union Feldkirchen an der Donau – Union Neustift/Oberkappel, 3:3 (1:2)

6 Patrick Fenzl 0:1

15 Muamer Goektas 1:1

43 Daniel Woegerbauer 1:2

76 Muamer Goektas 2:2

78 Killian Stefan Lackinger 3:2

91 Michael Kalischko 3:3

