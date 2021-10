Eidenberg/Geng mit 3:1-Sieg gegen Feldkirchen/Donau

Details Samstag, 09. Oktober 2021 19:05

Union Feldkirchen/Donau verlor am Freitagabend in der neunten Runde der 1. Klasse Nord die Partie gegen Union Eidenberg/Geng mit 1:3. 150 Zuseher waren dabei in der Feldkirchener Badeseearena anwesend.

Schon in der zweiten Minute sorgten die Hausherren mit einer tollen Torchance, doch Thomas Aichinger, Schlussmann der Gäste, konnte diese souverän abwehren. Für das erste Tor sorgte Benjamin Gruber als er in der zwölften Minute für sein Team Union Eidenberg/Geng ins Schwarze traf. In der 25. Minute erhöhte Sebastian Weissengruber auf 2:0 für die Gäste. Markus Reiter baute den Vorsprung der Union Eidenberg/Geng in der 31. Minute per Freistoß vor der Halbzeitpause noch aus. Die Überlegenheit von Union Eidenberg/Geng spiegelte sich somit in einer deutlichen 3:0-Halbzeitführung wider.



Später Anschlusstreffer



In der 65. Minute ließ sich als neutraler Beobachter durchaus behaupten, dass die Gäste aus Eidenberg/Geng dieses Spiel bis jetzt recht gut unter Kontrolle hatten und nie wirklich gefährdet waren. Der Anschlusstreffer von Union Feldkirchen/Donau kam in Minute 90 definitiv zu spät um hier bei einem 1:3-Spielstand aus ihrer Sicht noch etwas zu drehen. Für die Eidenberger bedeutete der Schlusspfiff also einen dreifachen Punktegewinn.

Mit 27 Toren fing sich Feldkirchen/Donau bis jetzt die meisten Gegentore in der 1. Klasse Nord ein. Die Gastgeber mussten sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Union Feldkirchen/Donau insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen haben die Feldkirchener durchaus Luft nach oben.

Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat die Union Eidenberg/Geng momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für die Eidenberger, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse der Union Feldkirchen an der Donau. Nach der Niederlage gegen Union Eidenberg/Geng sind die Feldkirchener aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse Nord. Die Union Eidenberg/Geng setzte sich mit diesem Sieg von der Union Feldkirchen/Donau ab und belegt nun mit elf Punkten den achten Rang, während Feldkirchen/Donau weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag (15:30 Uhr) reist die Union Feldkirchen an der Donau zur Union Oberneukirchen, tags zuvor begrüßt Union Eidenberg/Geng die Union Neustift/Oberkappel vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 17:00 Uhr.

1. Klasse Nord: Union Feldkirchen an der Donau – Union Eidenberg/Geng, 1:3 (0:3)

12 Benjamin Gruber 0:1

25 Sebastian Weissengruber 0:2

31 Markus Reiter 0:3

90 Muamer Goektas 1:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!