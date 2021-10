Oepping bleibt nach neun Runden unbesiegt - 3:0-Sieg gegen Oberneukirchen

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 11:20

Auch in der neunten Runde der 1. Klasse Nord bei der Begegnung zwischen Union Oepping und Union Oberneukirchen am Samstag zeigten sich die Hausherren bei ihrem 3:0-Erfolg siegessicher und bleiben somit ungeschlagener Tabellenprimus. Vor 150 Zusehern im Sportpark Oepping traf Lukas Schaubmayr doppelt.

Schon in der 13. Minute zeigten sich die Hausherren erfolgsbewusst: Andreas Magauer brachte Union Oepping in Front (13.). Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.



Schaubmayr mit Doppelpack



Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte beseitigte schließlich Lukas Schaubmayr mit seinen Toren (60./77.) die letzten Zweifel am Sieg des Spitzenreiters aus Oepping. Das Heimteam bleibt also auch in der neunten Runde ungeschlagen und führt weiterhin die Tabelle der 1. Klasse Nord an.





Mit dem Erfolg macht es sich die Union Oepping weiter in der Aufstiegsregion bequem. Wer Oepping besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sechs Gegentreffer kassierte die Union Oepping. Die Union Oepping bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Oepping sieben Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto und steht mit 23 Punkten auf dem ersten Rang.

Union Oberneukirchen holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Trotz der Schlappe behalten die Gäste den sechsten Tabellenplatz bei. Drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Oberneukirchen derzeit auf dem Konto. Ihr Torverhältnis nach neun Runden lautet 14:17, bei einer Punkteausbeute von 12 Punkten.

Oepping stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim SV Haslach vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die Union Oberneukirchen die Union Feldkirchen an der Donau.

1. Klasse Nord: Union Oepping – Union Oberneukirchen, 3:0 (1:0)

13 Andreas Magauer 1:0

60 Lukas Schaubmayr 2:0

77 Lukas Schaubmayr 3:0

