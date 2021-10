Oepping auch nach elf Spielen ungeschlagener Tabellenführer - 5:3-Sieg gegen Gramastetten

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 11:31

Union Oepping zeigte am Samstag SV Gramastetten bei einem 5:3-Sieg wer Herr im Haus ist: Lukas Schaubmayr und Kevin Rachinger bei den Hausherren sowie Johann Huemer bei den Gästen trafen vor 180 Zuschauern im Oeppinger Sportpark je doppelt.

Für das erste Tor sorgte Johann Huemer aufseiten der Gäste aus Gramastetten: In der 15. Minute traf er ins Schwarze. Doch geschockt zeigten sich die Oeppinger Hausherren nicht und glichen nur zwei Minuten später mit einem Gegentor aus, den Treffer zum 1:1 erzielte Andreas Magauer (17.). Für das zweite Tor des Tabellenprimus war Lukas Schaubmayr verantwortlich, der in der 27. Minute das 2:1 besorgte. Mit schnellen Toren von Armin Huemer (41.) und Johann Huemer per Freistoß (44.) schlug SV Gramastetten innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu und gingen somit bei einer knappen 3:2-Führung in die Halbzeitpause.

Oeppinger Aufholjagd

Nach Wiederanpfiff durch Referee Andreas Fölser fanden die Oeppinger zurück ins Spiel und das mit einem Paukenschlag: Kevin Rachinger (51./82.) und Schaubmayr (77.) trafen und drehten die Partie auf 5:3. Nach dieser Oeppinger Aufholjagd in der zweiten Spielhälfte bleibt es so wie es auch vor Spielanpfiff war: Union Oepping bleibt nach elf Runden weiterhin ungeschlagener souveräner Tabellenführer der 1. Klasse Nord.

Mit dem Erfolg macht es sich Union Oepping weiter in der Aufstiegsregion bequem. Offensiv konnte der Union Oepping in der 1. Klasse Nord kaum jemand das Wasser reichen, was die 32 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Oeppinger sind in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet neun Siege und zwei Unentschieden.

Gegner SV Gramastetten holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Trotz der Niederlage belegt der SV Gramastetten weiterhin den fünften Tabellenplatz. Vier Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat SV Gramastetten momentan auf dem Konto.

Mit insgesamt 29 Zählern befindet sich die Union Oepping voll in der Spur. Die Formkurve des SV Gramastetten dagegen zeigt nach unten.

Kommende Woche tritt Union Oepping bei der Union Peilstein an (Sonntag, 16:30 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt SV Gramastetten Heimrecht gegen die Union Feldkirchen an der Donau.

1. Klasse Nord: Union Oepping – SV Gramastetten, 5:3 (2:3)

15 Johann Huemer 0:1

17 Andreas Magauer 1:1

27 Lukas Schaubmayr 2:1

41 Armin Huemer 2:2

44 Johann Huemer 2:3

51 Kevin Rachinger 3:3

77 Lukas Schaubmayr 4:3

82 Kevin Rachinger 5:3

