Oberneukirchen siegt 4:1 gegen Klaffer - Kubec mit Doppelpack

Details Sonntag, 01. Mai 2022 18:37

Mit einer 1:4-Niederlage im Gepäck ging es für die Sareno Union Klaffer vom Auswärtsmatch bei der Union Oberneukirchen in Richtung Heimat. Vor 150 Zuschauern traf Michal Kubec doppelt für das Heimteam aus Oberneukirchen.

Die Union Oberneukirchen geriet in der 25. Minute ins Hintertreffen. Doch dann begann der Tor-Express der Gastgeber zu rollen: Stefan Burgstaller trug sich in der 38. Spielminute in die Torschützenliste ein. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem 1:1-Gleichstand in die Kabinen. Sebastian Gusenleitner brachte Union Oberneukirchen nach 47 Minuten die 2:1-Führung. Michal Kubec beseitigte mit seinen Toren (64./78.) die letzten Zweifel am Sieg des Gastgebers. Schließlich sprang für die Union Oberneukirchen gegen die Union Klaffer ein Dreier heraus bei diesem soliden 4:1-Heimsieg heraus.

Durch diesen hohen Heimsieg sprang Union Oberneukirchen auf den achten Rang und steht dort aktuell mit folgender Bilanz: sieben Siege, fünf Remis, sieben Niederlagen, 35:32-Torverhältnis, 26 Punkten.

Verlierer Sarena Union Klaffer rutschte durch diese Niederlage auf den dritten Rang zurück wo sie nun mit folgender Bilanz steht: acht Siegen, zehn Remis und zwei Niederlagen. Torverhältnis 40:28, Punkteanzahl 34.

Am nächsten Sonntag reist die Union Oberneukirchen zur Sportunion Schenkenfelden, zeitgleich empfängt die Sareno Union Klaffer den SV Haslach.

1. Klasse Nord: Union Oberneukirchen – Sareno Union Klaffer, 4:1 (1:1)

78 Michal Kubec 4:1

64 Michal Kubec 3:1

47 Sebastian Gusenleitner 2:1

38 Stefan Burgstaller 1:1

25 Jonas Zinoecker 0:1