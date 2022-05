Klare Sache für Neustift/Oberkappel

Details Sonntag, 15. Mai 2022 19:34

Mit 0:3 verlor die DSG Union Sarleinsbach am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen die Union Neustift/Oberkappel. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Neustift/Oberkappel wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatten die Gäste die Oberhand behalten und einen 9:1-Erfolg davongetragen.

Für den Führungstreffer der Union Neustift/Oberkappel zeichnete Manuel Past verantwortlich (24.). Andre Gierlinger schoss die Kugel zum 2:0 für Neustift/Oberkappel über die Linie (28.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Christoph Wallner die Führung der Union Neustift/Oberkappel aus. Schlussendlich hatte Neustift/Oberkappel die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach Wiederanpfiff betrieb Sarleinsbach Schadensbegrenzung und blieb ohne weiteren Gegentreffer.

Die DSG Union Sarleinsbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. In der Verteidigung von Sarleinsbach stimmt es ganz und gar nicht: 55 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vom Glück verfolgt war die DSG Union Sarleinsbach in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Bei der Union Neustift/Oberkappel präsentierte sich die Abwehr angesichts 40 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Neustift/Oberkappel im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Die letzten Resultate der Union Neustift/Oberkappel konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Neustift/Oberkappel verbuchte insgesamt sechs Siege, zehn Remis und sechs Niederlagen. Nun musste sich Sarleinsbach schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und ein Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert die DSG Union Sarleinsbach bei der Union Ulrichsberg, die Union Neustift/Oberkappel empfängt zeitgleich die Union Eidenberg/Geng.

1. Klasse Nord: DSG Union Sarleinsbach – Union Neustift/Oberkappel, 0:3 (0:3)

43 Christoph Wallner 0:3

28 Andre Gierlinger 0:2

24 Manuel Past 0:1