Haslach schlittert in bittere Niederlage gegen Tabellennachbarn Klaffer

Die Sareno Union Klaffer erteilte dem SV Haslach eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die Union Klaffer wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen den Gastgeber beim Stand von 3:0 zum Sieger gemacht.

Für die Sareno Union Klaffer war der Auftakt in diesem Spiel optimal. Bereits in der achten Minute erzielt Benjamin Ascher den Führungstreffer, nach dem zuvor Tormann Florian Starlinger einen Schuss noch kurz abwehren konnte. Nur vier Minuten später setzte sich Jonas Zinnöcker durch und der Ball schlug zum zweitenmal im Haslacher Tor ein. Ab diesem Zeitpunkt hatte das Spiel schon eine Vorentscheidung genommen. Das Team aus Klaffer spielte immer sehr überlegt mit steilen Vorlagen aus der Abwehr heraus und stellte die Haslacher Hintermannschaft wiederholt vor Probleme. Der erste Torschuss auf das Gästetor gelang dem SV Haslach erst zehn Minuten vor der Halbzeit. Die Pausenführung war somit mehr als verdient. In der Halbzeit wurde bei den Gästen etwas umgestellt. Man attackierte die Abwehrspieler von Klaffer früher, welches so gleich auch zu vermehrten Abspielfehlern führte. Die größte Chance für den Anschlusstreffer hatte der SV Haslach nach einem Abspielfehler von Tormann Christoph Kasper, doch Niklas Hackel setzte den Ball neben den linken Pfosten.

Innerhalb von fünfzehn Minuten erzielte dann Klaffer drei weitere Tore. Nach einem schnellen Konter und Vorlage von Lukas Wimmer erzielt zunächst Benjamin Ascher den dritten Treffer. Beim vierten Treffer setzte sich Stefan Sonnleitner gegen mehrere Abwehrspieler des SV Haslachs durch. Den Schlusspunkt mit dem fünften Treffer setzte Alexander Kellermann abermals nach einem Missverständnis in der Haslacher Abwehr.

Der Sieg auch in dieser Höhe geht somit völlig in Ordnung und die Union Klaffer setzt sich wieder an den zweiten Tabellenplatz vor Haslach.

In der Tabelle rutschte SV Haslach somit zurück auf den dritten Rang. Die gute Bilanz des SV Haslach hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SV Haslach bisher elf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Der SV Haslach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist die Sareno Union Klaffer zum SV Gramastetten, zeitgleich empfängt der SV Haslach die Sportunion Schenkenfelden.

1. Klasse Nord: Sareno Union Klaffer – SV Haslach, 5:0 (2:0)

70 Alexander Kellermann 5:0

62 Stefan Sonnleitner 4:0

57 Benjamin Ascher 3:0

12 Jonas Zinoecker 2:0

8 Benjamin Ascher 1:0