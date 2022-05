5:2-Sieg in Oberneukirchen! Union Oepping krönt sich zum Meister

Details Montag, 16. Mai 2022 09:34

Die Union Oepping feierte vor 200 Zuschauern einen deutlichen 5:2-Auswärtserfolg gegen die Union Oberneukirchen und krönte sich mit dem bereits 18. Saisonsieg vorzeitig zum Meister der 1. Klasse Nord.

Für das 1:0 der Gäste zeichnete Lukas Schaubmayr verantwortlich (4.). Michal Kubec traf zum 1:1 zugunsten von Union Oberneukirchen (15.). Kevin Rachinger trug sich in der 35. Spielminute in die Torschützenliste ein. Ein Tor auf Seiten der Steinprofis Oepping machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Mit drei Treffern von Andreas Magauer (46./81.) und Manuel Reischl (63.) enteilte der Ligaprimus der Union Oberneukirchen. Sebastian Gusenleitner schoss die Kugel zum 2:5 für Oberneukirchen über die Linie (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte Steinprofis Oepping am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Union Oberneukirchen.

Somit ist das Team aus Oepping vier Runden vor Schluss Meister der 1. Klasse Nord und steht nach 22 Runden mit 56 Punkten auf dem ersten Platz. Die Bilanz kann sich sehen lassen: 18 Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen, 71:24-Torverhältnis.

Union Oberneukirchen rutschte durch diese Niederlage auf den neunten Platz zurück und befindet sich dort mit dieser Bilanz: sieben Siege, sechs Remis, acht Niederlagen, 40:40-Torverhältnis, 27 Punkte.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist die Union Oberneukirchen zur Union Feldkirchen an der Donau, gleichzeitig begrüßt Steinprofis Oepping den SV Haslach auf heimischer Anlage.

1. Klasse Nord: Union Oberneukirchen – Steinprofis Oepping, 2:5 (1:2)

86 Sebastian Gusenleitner 2:5

81 Andreas Magauer 1:5

63 Manuel Reischl 1:4

46 Andreas Magauer 1:3

35 Kevin Rachinger 1:2

15 Michal Kubec 1:1

4 Lukas Schaubmayr 0:1