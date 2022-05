Wiesinger rettet einen Punkt - 1:1 zwischen Peilstein und Kollerschlag

Details Montag, 16. Mai 2022 09:42

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen der Union Hehenberger Bau Peilstein und Sportunion Kollerschlag 1:1. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich die Sportunion Kollerschlag vom Favoriten. Im Hinspiel hatte Peilstein vor eigenem Publikum ein 3:0 verbucht.

Philipp Eder brachte Sportunion Kollerschlag nach sechs Minuten die 1:0-Führung. In der 20. Minute erzielte Rudolf Wiesinger das 1:1 für die Union Hehenberger Bau Peilstein. In der 75. Minute sah Klaus Hutsteiner (Sportunion Kollerschlag) von Schiedsrichter Andreas Fölser für ein Foul die Gelb-Rote Karte. Der Schlusspfiff durch den Referee setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Kurz vor Saisonende steht die Union Hehenberger Bau Peilstein mit 34 Punkten auf Platz vier. Wo beim Gastgeber der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 26 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Zehn Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Peilstein derzeit auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die Union Hehenberger Bau Peilstein auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte die Sportunion Kollerschlag weiterhin auf dem 12. Rang. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gast das Problem. Erst 23 Treffer markierte Kollerschlag – kein Team der 1. Klasse Nord ist schlechter. Fünf Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen hat die Sportunion Kollerschlag momentan auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Kollerschlag seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Nächster Prüfstein für die Union Hehenberger Bau Peilstein ist die Sareno Union Klaffer auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:00). Die Sportunion Kollerschlag misst sich zur selben Zeit mit der Union Truckcenter Altenfelden.

1. Klasse Nord: Union Hehenberger Bau Peilstein – Sportunion Kollerschlag, 1:1 (1:1)

20 Rudolf Wiesinger 1:1

6 Philipp Eder 0:1