Vierter Heimsieg in Folge! Union Altenfelden zwingt Eisner-Elf in die Knie

Details Montag, 16. Mai 2022 13:46

In der 22. Runde der 1. Klasse Nord empfing die Union Truckcenter Altenfelden die Union Ulrichsberg zum Duell zweier Nachbarn aus der Mitte der Tabelle. Die Gäste schwächeln seit geraumer Zeit, nach einem 2:0-Erfolg im Hinspiel wollten die Mannen von Coach Reinhard Eisner aber auch in der Fremde Punkten. Doch im PanoramaPark Stadion hingen die Trauben auch am Sonntagnachmittag hoch. In einem unterhaltsamen Match behielt die Gahleitner-Elf mit 4:2 die Oberhand und feierte den vierten Heimsieg in Folge. Die Ulrichsberger hingegen ergatterten in den letzten vier Partien nur einen Punkt und kommen aktuell nicht wirklich vom Fleck.

Sevcik bringt Gäste in Front - Madl gleicht aus

Obwohl beide Mannschaften stark ersatzgeschwächt antreten mussten, bekamen knapp 150 Besucher ein interessantes und kurzweiliges Spiel zu sehen. Das Team von Trainer Gerhard Gahleitner war über weite Strecken optisch überlegen, in Halbzeit eins kamen die Gäste jedoch zu den besseren Chancen. Die Eisner-Elf agierte taktisch überaus geschickt, überbrückte schnell das Mittelfeld und tauchte immer wieder gefährlich vor dem Altenfeldener Gehäuse auf. Nach einer halben Stunde durften sich die Ulrichsberger über die verdiente Führung freuen, als Josef Sevcik zum 0:1 traf. Die Heimischen ließen sich vom Gegentor aber nicht entmutigen und glichen kurz vor der Pause aus. Josef Madl war es, der nach einem Freistoß mit dem Kopf zur Stelle war und den 1:1-Halbzeitstand besiegelte.

Altenfeldener Doppelschlag

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Führer drehten die Hausherren das Spiel, als Stefan Gattringer nach einem Stanglpass von Tobias Siegl den Ball nur noch über die Linie schieben musste. Über die Führung durften sich die Altenfeldener aber nur kurz freuen. In Minute 55 konnte Keeper Manuel Kneidinger einen hohen Ball nicht festhalten, Sevcik stand goldrichtig und stellte per Abstauber auf 2:2. In der Folge stand das Spiel auf Messers Schneide, wenngleich die Gahleitner-Elf die feinere Klinge führte. Kurz vor der Schlussviertelstunde erzwangen die Hausherren durch einen Doppelschlag die Entscheidung. Nach einem gelungenen Spielzeug tanzte Madl einen Verteidiger aus und brachte die Altenfeldener abermals in Front. 120 Sekunden später nickte Gattringer einen Corner zum 4:2-Endstand ein.

Jakob Hetzendorfer, Sportlicher Leiter Union Altenfelden:

"In der ersten Halbzeit hatten wir Glück, dass die Ulrichsberger nur eine von mehreren guten Chancen nutzen konnten. In einer engen Partie hatte unsere Mannschaft aber spielerische Vorteile und hat deshalb verient gewonnen. Wir freuen uns über den vierten Heimsieg am Stück, wollen die Saison positiv beenden und werden versuchen, in der Tabelle den einen oder anderen Platz nach oben zu klettern".