Ulrichsberg und Sarleinsbach trennen sich 3:3

Das Spiel vom Sonntag zwischen der Union Ulrichsberg und der DSG Union Sarleinsbach endete vor 100 Zuschauern mit einem 3:3-Remis. Kevin Pfoser aufseiten von Ulrichsberg kassierte dabei die Rote Karte. Beide Teams behalten nach diesem Unentschieden ihren Tabellenplatz in der 1. Klasse Nord: Ulrichsberg bleibt Achter, Sarleinsbach 13.

Alexander Iosim sicherte dem Gastgeber vor 100 Zuschauern die Führung (13.). Für das 2:0 der Union Ulrichsberg zeichnete Kevin Pfoser verantwortlich (16.). Sarleinsbach versenkte die Kugel in der 28. Minute zum 1:2. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Thomas Appl aufseiten des Gasts das 2:2 (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Dass Ulrichsberg in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Ivo Horak, der in der 72. Minute zur Stelle war. Simon Wild traf zum 3:3 zugunsten der DSG Union Sarleinsbach (82.). In der 87. Minute sah Kevin Pfoser (Union Ulrichsberg) noch für ein Foul von Referee Andreas Fölser die Rote Karte. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich die Union Ulrichsberg und Sarleinsbach mit einem Unentschieden.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert Union Ulrichsberg weiterhin auf dem achten Rang. Acht Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat die Union Ulrichsberg momentan auf dem Konto. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Das Team aus Ulrichsberg kann einfach nicht gewinnen.

Die DSG Union Sarleinsbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Team aus Sarleinsbach findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. In der Verteidigung der DSG Union Sarleinsbach stimmt es ganz und gar nicht: 58 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Sarleinsbach verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und 15 Niederlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für die DSG Union Sarleinsbach, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Am nächsten Sonntag reist die Union Ulrichsberg zur Union Eidenberg/Geng, zeitgleich empfängt DSG Union Sarleinsbach die Union Truckcenter Altenfelden.

