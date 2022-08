Union Neustift/Oberkappel feiert gegen Aufsteiger binnen Wochenfrist zweiten Sieg

Details Montag, 29. August 2022 12:12

In der dritten Runde der 1. Klasse Nord kam es am Sonntagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Neustift/Oberkappel und dem SV Lichtenberg. Während die Union in der vergangenen Saison als Zehnter in der unteren Tabellenregion gelandet war, eroberten die Lichtenberger in der 2. Klasse Nord-Mitte mit stolzen 66 Punkten den Meistertitel. Seit wenigen Wochen tragen bei beiden Mannschaften mit Eduard Popa bzw. Gerhard Lindinger neue Trainer die Verantwortung. Eine Woche nach einem "Dreier" in Altenfelden schrieben die Neustifter mit einem klaren 4:1-Sieg in der Tabelle erneut voll an. Der SVL hingegen landete nach einem Sieg im Aufsteiger-Duell gegen St. Stefan am harten Boden der Realität und musste im zweiten Auswärtsspiel die zweite klare Niederlage einstecken.

Starke Lichtenberger Anfangsphase beantworten Hausherren mit Doppelschlag

Im Sportzentrum bekamen die Zuschauer zunächst einen starken Aufsteiger zu sehen. Die Gäste waren sofort gut im Spiel und kamen in der Anfangsphase zu dicken Chancen. Doch Lukas Lauda scheiterte an Union-Schlussmann Vit Pesula und setzte einmal den Ball neben den Kasten. Auch Alexander Obermühlner hatte die SVL-Führung am Fuß, ein Schuss des 22-jährigen Eigengewächses fand aber nicht das Ziel. In der Folge verpuffte der Lichtenberger Elan, fanden die Hausherren mit einer starken Performance im Zentrum Zugriff auf das Spiel und stellten nach rund 25 Minuten mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg. Zunächst nickte Patrick Fenzl eine Freistoßflanke ein. Keine fünf Minuten später war auch Michael Kalischko - nach einer Ecke - mit dem Kopf zur Stelle. Nach den beiden Gegentoren, der nächste Schock für den Aufteiger, als Kapitän Thomas Vondrak aufgrund einer Leistenzerrung den Platz verlassen und durch Michele Eichstetter ersetzt werden musste. Bis zur Pause blieb es beim 2:0.

Kalischko und Fenzl schnüren Doppelpack

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wagner wusste die Lindinger-Elf zunächst zu gefallen, bei einer Top-Chance auf den Anschlusstreffer fiel ein Lauda-Schuss jedoch zu schwach aus. Die kompakten und effizienten Hausherren machten es besser und nach einer Stunde den Sack zu. Wieder war es Kalischko, der einen sehenswerten Neustifter Spielzug mit einem Schuss unter die Latte vollendete. Kurz danach leistete sich Gästegoalie Stephan Leitner einen folgenschweren Fehler. Der Torwart wollte das Spiel schnellmachen, der Ball glitt ihm jedoch aus den Händen, sodass Fenzl das Leder nur noch ins leere Tor schieben musste. Damit war die Messe endgültig gelesen, am Beginn der Schlussviertelstunde durfte sich der Aufsteiger aber zumindest über den Ehrentreffer freuen. Michael Schatzl marschierte auf der linken Seite unwiderstehlich durch und brachte den Ball zur Mitte, Maximilian Schurm nahm das Leder gekonnt an und setzte die Kugel zum 4:1-Endstand in die Maschen.

Daniel Walchshofer, Sportlicher Leiter SV Lichtenberg:

"Die Neustifter waren der erwartet starke Gergner und haben im Zentrum geschickt agiert, das Spiel hätte aber auch anders enden können. Leider haben wir am Beginn etliche Chancen verjubelt und es verabsäumt, in Führung zu gehen. Aber in der 1. Klasse ist die Luft dünn, werden Fehler bzw. Nachlässigkeiten gnadenlos bestraft. Dennoch lassen wir die Köpfe nicht hängen, müssen aber schauen, dass wir die Verletzungen in den Griff bekommen".