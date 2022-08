13. Sieg am Stück und 363 Minuten ohne Gegentor! Union St. Martin/M. 1b lacht auch einen Stock höher von der Tabellenspitze

Details Sonntag, 21. August 2022 11:46

In der zweiten Runde der 1. Klasse Nord stand die Begegnung zwischen der Sportunion St. Martin/M. 1b und der Union Hehenberger Bau Peilstein auf dem Programm. Die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten war zuletzt in der 2. Klasse Nord-West aktiv und eroberte dort - nach einem packenden Zweikampf mit St. Stefan - mit stolzen 64 Punkten den Meistertitel. Das junge Team von Trainer Wilhelm Krennmayr eilte im Frühjahr von Sieg zu Sieg und ist auch einen Stock höher bislang nicht zu stoppen. Nach einem Auftakt-"Dreier" in Neustift setzte sich die 1b am Samstagnachmittag mit 3:0 durch, feierte den 13. Meisterschaftssieg am Stück und lacht nach 363 Minuten ohne Gegentor von der Tabellenspitze. Die Gästeelf von Coach Herbert Zach hingegen konnte an den vierten Rang der vergangenen Saison bislang nicht anknüpfen und ist nach der zweiten Pleite binnen Wochenfrist vorerst in Besitz der "Roten Laterne".

Tiefer Boden und torlose 45 Minuten

Aufgrund der Regenfälle stand das Match an der Kippe, Schiedsrichter Brandstätter erklärte den Platz jedoch für spielfähig und pfiff die Partie im Aubachstadion an. Von Beginn an hatten beide Teams mit dem tiefen und rutschigen Geläuf zu kämpfen, zudem war den Gästen nach der Heimniederlage gegen Klaffer eine gewisse Verunsicherung anzumerken. In einem überaus intensiven Spiel verzeichnete der Aufsteiger ein Übergewicht und kam auch zu Chancen, die besten davon konnten Gregor und Thomas Rechberger aber nicht nutzen. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Trainer-Sohn bringt Aufsteiger in Front

Auch nach Wiederbeginn hatte die Krennmayr-Elf das Geschehen unter Kontrolle und erarbeitete sich mit zunehmender Spieldauer eine klare Überlegenheit. Die Heimischen machten das Spiel breit, starteten über die Seiten immer wieder Angriffe und setzten sich in der Peilsteiner Hälfte fest. Mitte des zweiten Durchgangs brach der 18-jährige Sohn des Meister-Trainers den Bann. Jonas Krennmayr setzte sich auf der linken Seite energisch durch, marschierte in die Mitte und zog an der Strafraumgrenze mit rechts ab - der Ball fand via Innenstange den Weg in den Peilsteiner Kasten.

Entscheidung in den Schlussminuten

Nach dem Führungstreffer suchten den Hausherren die Entscheidung und erarbeiteten sich etliche Chancen, doch der starke Gästegolie, Martin Bartizal, hielt die Zach-Elf mit tollen Paraden im Spiel. Das spannende Match wurde in Minute 90 entschieden, als Thomas Rechberger eine Flanke einnickte. In der Nachspielzeit stach dann auch noch ein Joker. Nach einer Hereingabe und einem Tumult reagierte der in der Schlussviertelstunde eingewechselte Lukas Ecker am schnellsten und besiegelte den 3:0-Endstand. Da der Platz in Mitleidenschaft gezogen wurde, fiel das im Anschluss geplante OÖ-Liga-Spiel zwischen St. Martin und Weißkirchen sprichwörtlich ins Wasser.

Michael Pammer, Obmann Sportunion St. Martin/M.:

"Es war ein hochverdienter Sieg, aufgrund der mangelnden Chancenverwertung fiel die Entscheidung aber erst in den Schlussminuten. Nach dem Meistertitel in der letzten Saison läuft es auch in der 1. Klasse ausgezeichnet, bilden Trainer und Mannschaft eine perfekte Einheit. Dennoch darf man den Tag nicht vor dem Abend loben, denn sollten im OÖ-Liga-Kader Spieler ausfallen, rücken Talente aus dem 1b-Team nach - und dann kann es unter Umständen anders aussehen".