Union Neustift/Oberkappel verabschiedet sich nach starkem Endspurt in die Winterpause

In der 1. Klasse Nord stand am letzten Spieltag der Hinrunde die Begegnung zwischen der Union Neustift/Oberkappel und der Union Hehenberger Bau Peilstein auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem Drittletzten der Tabelle ging es für beide Teams um wichtige Punkte. Nach zehn Zählern aus den letzten vier Partien konnte die Heimelf von Trainer Eduard Popa den guten Lauf zum Herbstausklang mit einem 2:1-Erfolg fortsetzen und den Platz im Vorderfeld der Tabelle festigen. Die in der Fremde seit 19. März sieglosen Peilsteiner hingegen konnten in den letzten zwölf Auswärtsspielen nur mickrige zwei Punkte sammeln und überwintern nach der achten Saisonniederlage in akuter Abstiegsgefahr.

Nachzügler ist der Führung näher

Eine Woche nach einem Sieg im Nachzügler-Duell gegen Kollerschlag fanden die Gäste gut ins Spiel und wussten gegen den Favoriten in der ersten Halbzeit zu gefallen. Die Popa-Elf hingegen lieferte vor rund 150 Besuchern zunächst eine mäßige Performance ab, tat sich auf dem schwierigen Untergrund schwer und produzierte zahlreiche technische Fehler. Die Fehler der Heimischen wussten die Peilsteiner zu nutzen und tauchten ab und an gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse aus, aber der Nachzügler konnte ein, zwei gute Chancen nicht nutzen und verabsäumte es, in Führung zu gehen. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Eigentor bringt Popa-Elf auf die Siegerstraße

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Weilhartner bekamen die Zuschauer im Sportzentrum ein anderes Bild zu sehen. Nach den von Coach Popa vorgenommenen Umstellungen waren die Neustifter nun wesentlich präsenter. Die Hausherren standen höher und übernahmen in Halbzeit zwei das Kommando. Nach einer Stunde schlug der Favoerit aus seiner Überlegenheit Kapital, als Manuel Past den Ball zur Mitte brachte und Peilsteins Andreas Fuchs-Eisner das Leder unglücklich ins eigene Tor lenkte. Mit der Führung im Rücken bestimmte die Popa-Elf das Geschehen und erzwang am Beginn der Schlussviertelstunde die Vorentscheidung. Die Heimischen eroberten den Ball und schalteten schnell um, ehe Patrick Fenzl nach einem Pass von Ralph Gumpenberger auf 2:0 stellte. Doch drei Minuten später keimte bei den Gästen wieder Hoffnung auf. Die Peilsteiner fuhren auf der rechten Seite einen Konter, den Kapitän Rudolf Wiesinger nach einem Stanglpass erfolgreich abschloss. Der Favorit ließ sich die Butter nicht vom Brot nehmen, konnte einige Chancen aber nicht nutzen und den Sack nicht zumachen - am Ergebnis änderte sich aber nichts.

Eduard Popa, Trainer Union Neustift/Oberkappel:

"In der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan und hatten das nötige Quäntchen Glück, aufgrund der Steigerung nach der Pause war der Sieg aber verdient. Wir konnten unseren guten Lauf fortsetzen und uns eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Frühjahr verschaffen. Nach dem erfolgreichen Herbst können wir in der Tabelle nach vorne schauen".