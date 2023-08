Union St. Martin/M. 1b feiert dank Rechberger-Doppelpack vierten Heimsieg in Folge

Details Sonntag, 27. August 2023 14:07

In der zweiten Runde der 1. Klasse Nord kreuzten in der Begegnung zwischen der Sportunion Strasser Steine St. Martin/M. 1b und dem SV Hellmonsödt zwei vermeintliche Aufstiegsaspiranten die Klingen. Am vergangenen Wochenende waren die beiden Top-Teams konträr in die Saison gestartet. Während der SVH gegen Eidenberg einen klaren 4:1-Erfolg feierte, zog der amtierende Vizemeister, dem in der letzten Spielzeit trotz stolzen 58 Punkten am Konto durch den 1b-Status das Relegationsrecht verwehrt wurde, in Neustift den Kürzeren. Am Samstagnachmittag fanden die Mannen von Neo-Trainer Daniel Wierstorff, der in der Sommerpause dem inzwischen in Ansfelden tätigen Willi Krennmayr nachgefolgt war, zurück in die Erfolgsspur, setzten sich mit 2:0 durch und feierten den vierten Heimsieg in Serie.

Rechberger schnürt Doppelpack

Vor rund 150 Besuchern entwickelte sich im Aubachstadion von Beginn an ein flottes uns rassiges Match. Nach nur acht Minuten durften sich die heimischen Fans über den Führungstreffer freuen, als Daniel Pils einen Lochpass schlug, Gregor Rechberger den Ball an Gästegoalie Dominik Seyr vorbeispitzelte und das Leder ins leere Tor schob. In der Folge stand das Spiel auf einem sehr hohen Niveau boten die beiden möglichen Titelkandidaten den Zuschauern ein kurzweiliges Match. Es ging munter hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Bei der besten Möglichkeit der Gäste entschärfte 1b-Schlussmann Thomas Feyrer einen Kopfball aus kurzer Distanz. Aber auch die Wierstorff-Elf tauchte immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf. So auch in Minute 44, als Rechberger am rechten Strafraumeck abzog und die Kugel via Lattenkreuz den Weg zum 2:0-Pausenstand in die Maschen fand.

Cleverer Vizemeister kontrolliert das Geschehen

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kriener begegneten sich die beiden Top-Teams mit offenem Visier. Die Gästeelf von Trainer Daniel Matischek versuchte, mit hohem Pressing sich ein Übergewicht zu erarbeiten, die Grün-Weißen bissen sich jedoch an den überaus kompakten und zudem cleveren Hausherren die Zähne aus. Der SVH ließ nichts unversucht, das Blatt zu wenden, fand aber nicht das richtige Rezept, die Union-Defensive zu knacken. Der amtierende Vizemeister agierte taktisch überaus geschickt, hatte das Geschehen zumeist unter Kontrolle und fuhr des Öfteren gefährliche Konter. Durch schnelles Umschaltspiel kreierte das 1b-Team gute Chancen, zwei davon konnte Tobias Höglinger aber nicht nutzen. Die Hausherren ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen, brachten den Vorsprung ins Ziel und durften sich über den ersten Saisonsieg freuen.

Daniel Wierstorff, Trainer Sportunion St. Martin/M. 1b:

"In einem rassigen und hocklassigen Spiel konnten wir gegen einen ungemein starken Gegner einen verdienten Sieg feiern. Nach der Niederlage in Neustift hat meine Mannschaft die entsprechende Reaktion gezeigt und ist wieder am richtigen Weg. Am kommenden Samstag erwartet uns in Peilstein jedoch eine schwierige Aufgabe".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.