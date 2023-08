Popa-Elf lacht nach erstem Sieg in Oberneukirchen von der Tabellenspitze

Details Montag, 28. August 2023 10:09

Am zweiten Spieltag der 1. Klasse Nord kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Oberneukirchen und der Union Neustift/Oberkappel. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Siebenten der letzten Meisterschaft war ein enges Match zu erwarten. Während die Hausherren nach der Rückkehr von Trainer Gerhard Meindl am vergangenen Wochenende in St. Stefan eine unglückliche 1:2-Niederlage einstecken mussten, starteten die Neustifter mit einem Heimsieg gegen den amtierenden Vizemeister aus St. Martin in die Saison. Die Mannen von Coach Eduard Popa konnten am Sonntagnachmittag am Sportplatz in Oberneukichen erstmals einen "Dreier" einfahren und lachen nach einem 2:1-Erfolg von der Tabellenspitze. Der Meindl-Elf hingegen fehlt in der jungen Spielzeit bislang das nötige Quäntchen Glück, zog auch im zweiten Match knapp den Kürzeren und verzeichnet einen klassischen Fehlstart.

Pammer bringt Hausherren nach 30 Sekunden in Führung

Jene Besucher unter den und 150 Zuschauern, die ihre Plätze nicht rechtzeitig eingenommen hatten, verpassten einiges. Denn kaum hatte Schiedsrichter Schwandner die Partie angepfiffen, zappelte der Ball auch schon in den Maschen. Nach dem Anstoß und einem individuellen Fehler in der Neustifer Hintermannschaft, zog Thomas Pammer an der Strafraumgrenze ab, versenkte die Kugel im langen Eck und brachte die Hausherren nach nur 30 Sekunden in Front. Die Gäste waren nur kurz geschockt und machten den Rückstand bereits in Minute sechs wett, als Patrick Fenzl sich energisch durchsetzte und mit einem Schlenzer ins lange Eck auf 1:1 stellte. Danach entwickelte sich ein offenes Match mit Chancen auf beiden Seiten. Die Popa-Elf war gut im Spiel und kontrollierte weitgehend das Geschehen, konnte die eine odere Chance aber nicht nutzen. Aber auch die Oberneukirchener fanden gute Möglichkeiten vor, bis zur Pause blieb es jedoch beim 1:1.

Popa-Elf dreht Spiel

Nach Wiederbeginn machten die Hausherren ordentlich Dampf und drängten auf die erneute Führung. Die Meindl-Elf spielte gut nach vorne und kreierte auch Chancen, fand aber zumeist im ausgezeichnen Gäste-Schlussmann Vit Pesula ihren Meister. Als sich die Zuschauer bereits mit einer Punkteteilung vertraut machten, drehten die Gäste in Minute 84 das Spiel. Fenzl tanzte drei Verteidiger aus und legte den Ball in den Rückraum, ehe Stefan Wallner diese Aktion staubtrocken zum 1:2 abschloss. In der restlichen Spielzeit ließ die Meindl-Elf nichts unversucht, das Blatt zu wenden und drängte vehement auf den Ausgleich. Beim letzten Oberneukirchener Corner zog der aufgerückte Torwart Timo Ruckendorfer, Neuerwerbung von OÖ-Ligist Perg, ab, beim Schuss des Keepers wurde der Ball von einem Angreifer abgelenkt und strich knapp am Neustifter Gehäuse vorbei. Kurz danach war Schluss und der 2:1-Sieg sowie die Tabellenführung der Popa-Elf amtlich.

Michael Kronawitter, Sektionsleiter Union Neustift/Oberkappel:

"Der Sieg war nicht unverdient, das Spiel hätte aber auch mit einem anderen Ergebnis enden können - aber wenn es gut läuft, hat man das nötige Quäntchen Glück. Wir konnten zum ersten Mal in Oberneukirchen gewinnen und sind erstmals seit langer Zeit Tabellenführer, dementsprechend groß ist der Freude über den perfekten Saisonstart. Natürlich möchten wir unseren guten Lauf fortsetzen, am kommenden Samstag, im Heimspiel gegen die neue Spielgemeinschaft Ulrichsberg/Klaffer, erwartet uns aber keine einfache Aufgabe".

