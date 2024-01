TUS Kremsmünster "Müssen die Situation jetzt einfach annehmen"

Details Freitag, 05. Januar 2024 21:59

Das Kalenderjahr 2023 von TUS Kremsmünster war vollgepackt mit Höhen und Tiefen. Nachdem man in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits mit dem Rücken zur Wand stand, konnte man sich in einem spannendem Saisonfinale noch vor dem drohenden Abstieg aus der 1.Klasse Ost retten. Nach dem Ende der aktuellen Hinrunde befinden sich die Grün-Weißen nun erneut am unteren Ende der Tabelle und der Gang in die 2.Klasse droht schon wieder. Daher gilt die Frage: Gelingt Kremsmünster erneut eine Aufholjagd oder müssen die Klosterkicker in der nächsten Saison eine Liga tiefer antreten?

Eine Hinrunde zum Vergessen

Mit der Verpflichtung des neuen Cheftrainers Thomas Engelmair wollte man im Sommer neue Impulse auf der Trainerbank setzen, um sich in dieser Saison von den unteren Tabellenrängen so gut es geht fernzuhalten. Nach den ersten vier Spielen standen die Grün-Weißen auch mit vier Punkten da, was einen relativ soliden Start widerspiegelte, doch danach ging es fast nur noch bergab für die Klosterkicker. In den darauffolgenden neuen Spielen konnte man ein Spiel gewinnen und man ging acht Mal als Verlierer vom Feld. Nachdem man in den letzten Spielen fünf Spiele in Serie verlor und mit zehn Niederlagen auch einen Negativrekord in der Liga inne hat, zog man im Winter die Reißleine und Engelmair musste seinen Posten als Cheftrainer räumen.

"Wollen das Ruder im Frühjahr gemeinsam umreißen"

Trotz der mageren Punkteausbeute und dem Abstiegsplatz ist in Kremsmünster keine Sicht von Kapitulation. Momentan ist man noch auf der Suche nach dem "Feuerwehrmann-Trainer", der die Aufholjagd der vergangenen Saison wiederholen soll. "Wir befinden uns derzeit noch auf der Suche nach dem richtigen Trainer für diese Aufgabe, doch wir werden bald die richtige Lösung finden" blickt der sportliche Leiter Günther Lederer zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben. Nach der Trainerverpflichtung wird es voraussichtlich auch noch Aktivitäten auf dem Transfermarkt geben. "Wir werden niemanden mehr abgeben und werden uns demnächst möglicherweise noch verstärken" fasst Lederer die Lage auf dem Transfermarkt zusammen. Leicht wird es für Kremsmünster auch in der kommenden Rückrunde nicht, doch die letzte Saison gibt den Grün-Weißen einen Grund zur Hoffnung und man darf gespannt sein, ob man auch 2024 wieder alle überraschen wird.