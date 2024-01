Union St. Marien "Hatten eine grundsolide Hinrunde"

Details Donnerstag, 11. Januar 2024 07:07

Mit einer Bilanz von 19 Punkten aus 13 Spielen belegt die Union St. Marien derzeit den 7. Tabellenrang der 1. Klasse Ost und befindet sich somit haarscharf in der Tabellenmitte. Die Schützlinge von Cheftrainer Roland Dolzer gewonnen genauso viele Spiele wie sie verloren und haben ein Unentschieden in der Bilanz stehen - mit dieser ausgeglichenen ersten Saisonhälfte ist man bei den Grün-Weißen soweit durchaus zufrieden. Nur ein Manko macht den "Samareinern" insbesondere in der zweiten Saisonhälfte ein wenig zu schaffen: Die Defensive.

Auf bärenstarken Saisonstart folgt Verletzungspech

Zu Beginn der Saison konnten die St.Mariener mit dem neuen Trainer Roland Dolzer die Liga noch ordentlich aufmischen. In den ersten vier Partien konnte man bis auf die Pleite gegen den Nachbarn aus Schiedlberg alle Spiele für sich entscheiden und stand mit neun Punkten vorerst ganz oben in der Tabelle. Jene Position konnte man auf Dauer jedoch nicht halten. Im weiteren Verlauf der Saison kamen immer mehr Verletzungen hinzu. Insbesondere die langfristigen Ausfälle der etatmäßigen Innenverteidigung bestehend aus Philipp Rumetshofer und Michael Maier wurden gegen Ende der Saison spürbar. Das eingespielte Duo konnte man nur schwer kompensieren und man musste zwischendurch ein paar höhere Niederlagen einstecken. Das letzte Spiel der Saison gegen Stein konnte man dann jedoch mit einem 3:1 Sieg gegen Stein dennoch mit einem positiven Ergebnis abschließen.

"Wollen in erster Linie nichts mit dem Abstieg zu tun haben"

Am 15.1. starten die Grün-Weißen in die Vorbereitung auf die anstehende zweite Saisonhälfte. Das Personal wird beim Start in die Rückrunde voraussichtlich dasselbe bleiben wie zum Ende der Hinrunde. Man plant derzeit keine Abgänge und auch Zugänge sind derzeit eher unwahrscheinlich. "Wir wollen unseren Jungen weiterhin viel Spielzeit geben. Das hat im Herbst dieses Jahr bereits sehr gut funktioniert" blickt der sportliche Leiter Alexander Schmuck auf die personelle Situation. Im Rahmen der Vorbereitung wird man im Februar dann auch ein viertägiges Trainingslager in der Steiermark verbringen, um sich für die kommenden Aufgaben der Rückrunde entsprechend vorzubereiten. Die Zielsetzung für die zweite Saisonhälfte? "In erster Linie wollen wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben und uns schnellstmöglich die dafür nötigen Punkte erarbeiten. Danach können wir auch nach oben schauen."

Transferliste 1. Klasse Ost