1. Klasse Ost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Simon Otteneder (St. Florian Juniors)

Endergebnis:



1. Simon Otteneder (St. Florian Juniors / 1898 Stimmen)

2. Julian Märzinger (Kematen-Pib./Rohr / 1074 Stimmen)

3. Fabian Hörtenhuber (Sportunion Hofkirchen/Trk / 1070 Stimmen)

4. Lukas Fichtinger (ATSV Stein / 944 Stimmen)

5. Alexander Wiesinger (SC Ernsthofen / 582 Stimmen)

6. Mario Sulzbacher (Windischgarsten / 405 Stimmen)

7. Stefan Klausriegler (TUS Kremsmünster / 332 Stimmen)

8. Jakob Hörtenhuber (Kematen-Pib./Rohr / 185 Stimmen)

9. Raphael Zeilinger (Kematen-Pib./Rohr / 178 Stimmen)

10. Benjamin Auerbach (SV Spital/Pyhrn / 161 Stimmen)

