"Bei uns wird sich im Winter einiges verändern!" - SV Spital/Pyhrn und Chefcoach Jozsef Weisz gehen getrennte Wege!

Nach zwei Abbruchsaisonen, in denen man sich jeweils auf dem vierten Tabellenrang klassieren konnte, findet sich der SV Spital am Pyhrn nach Abschluss der Hinrunde 2021/22 nurnoch auf dem siebten Tabellenrang wieder. 17 Zähler konnten die Mannen des SVS unter der Leitung von Chefcoach Jozsef Weisz ergattern, viel besonderer ist hingegen das Torverhältnis. Man stellt mit 40 Toren auf der Habenseite nach Ligaprimus Windischgarsten die zweitstärkste Offensive der Liga und musste zugleich satte 36 Gegentreffer einstecken - ebenso die zweitmeisten nach Schlusslicht Bewegung Steyr. Ligaportal bat den sportlichen Leiter des SV Spital am Pyhrn, Heribert Huber, zum Interview.

Ligaportal: Ihr überwintert auf Platz sieben. Wie zufrieden seid ihr mit der Hinrunde?

Huber: „Es hätte besser laufen können, aber durch den Umstand, dass wir so eine kleine Kaderdecke haben und wir in den letzten fünf Wochen auch einige Verletzte Spieler hatten, war eben nicht mehr drinnen als der siebte Platz.“

Ligaportal: Wird es bei euch im Winter personelle Änderungen geben?

Huber: „Bei uns wird sich im Winter einiges verändern. Es kommt ein neuer Trainer, da werden mit einigen Kandidaten noch Gespräche geführt. Zurzeit kann ich aber noch nichts genaueres sagen, es kommt eben drauf an wer dann als Trainer übernimmt. Nach dem richten wir dann den Kader, aber es wird auf jeden Fall Veränderungen geben. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es aber noch keine Namen zu nennen.“

Ligaportal: Welches Ziel habt ihr euch für die Rückrunde gesetzt?

Huber: „Wir wollen in der Rückrunde im oberen Drittel mitspielen bzw. uns unter den ersten fünf platzieren. Nach vorne weg wird es schwierig werden, weil der Aufsteiger steht ja ziemlich sicher fest. Aber die Plätze drei, vier, fünf, sechs sind alle erreichbar.“

Ligaportal: Was muss man ändern bzw. was ist dafür nötig um euer Ziel zu erreichen?

Huber: „Wir müssen uns in der Defensive stark verbessern, da haben wir eine richtige Baustelle. Wir haben viele Tore geschossen und zeitgleich sehr viele kassiert. Wir werden und müssen daran arbeiten da Kompaktheit reinzukriegen und weniger Gegentore zu bekommen.“

Ligaportal: Wie hält sich bei euch der Kader im Winter bzw. im Lockdown fit?

Huber: „Jeder arbeitet eigenständig. Unser Vorteil ist, dass wir viele Berge in der Nähe haben und die Spieler für sich selbst unterwegs sein können. Wir hoffen, dass im Frühjahr wieder Normalität einkehrt, aber zurzeit schaut es nicht danach aus. Wichtig ist, dass wir da wieder zurückkommen, die Leute wieder unter sich sein können und vor allem, dass die Vereine wieder ganz normal arbeiten können.“

