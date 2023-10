Derbysieg! FC Aschach/Steyr fährt gegen SV Sierning vierten Saisonsieg ein

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 10:18

Beim FC Aschach an der Steyr holte sich der SV Sierning eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der FC Aschach/Steyr die Nase vorn.

Hausherren gehen früh in Führung

Die Gastgeber gingen durch Csaba Nyeste in der 13. Minute in Führung – nach einer Flanke von Gabriel Sieghartsleitner verwertete der Aschacher Offensivmann per Kopf. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. In der 62. Minute brachte Lukas Sebastian Sonnleitner das Netz für Aschach/Steyr erneut zum Zappeln, per Elfmeter stellte er auf 2:0. Den Vorsprung des FC Aschach an der Steyr ließ Rajmond Toricska in der 85. Minute per schönem Volley weiter anwachsen. Kurz vor Ultimo war noch Daniel Brunner zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Sierning verantwortlich (89.). Am Schluss gewann der FC Aschach/Steyr gegen den Gast.

Zahlen und Fakten

Nach dem errungenen Dreier hat Aschach/Steyr Position sieben der 1. Klasse Ost inne.

Der SV Sierning führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an und rangiert aktuell einen Platz hinter seinem Rivalen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Der FC Aschach an der Steyr stellt sich am Sonntag (14:30 Uhr) beim ASV Raika Haidershofen-Behamberg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Sierning die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr.

1. Klasse Ost: FC Aschach an der Steyr – SV Sierning, 3:1 (1:0)

89 Daniel Brunner 3:1

85 Rajmond Toricska 3:0

62 Lukas Sebastian Sonnleitner 2:0

13 Csaba Nyeste 1:0

