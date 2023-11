Erster Zu-Null-Sieg der Saison: SU Hofkirchen im Traunkreis brilliert im Derby und siegt gegen St. Marien!

Details Montag, 30. Oktober 2023 17:58

Der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis hätte so manch neutraler Beobachter in dieser Herbstsaison mehr zugetraut. Der letztjährige Vizemeister kam zu Beginn garnicht gut aus den Startlöchern, konnte aber immerhin in den vergangenen beiden Partien abliefern und sechs Punkte einfahren. Besonders erfreulich war dabei, dass man am gestrigen Sonntag die benachbarte Union St. Marien in die Knie zwingen konnte, siegte die Hinterreiter-Truppe mit 3:0.

Khaluf mit frühem Dosenöffner

Die Hausherren erwischten den etwas besseren Start in die Partie, liefen die Dolzer-Elf hoch an und agierten insgesamt bissiger, sowie druckvoller. So fiel in Minute elf auch der frühe erste Treffer:

Hofkirchen geht absolut verdient in Führung! Philipp Schuster treibt auf rechts den Ball nach vorne und bringt den Ball ins Zentrum. Christoph Zehetner lässt am Fünfer durch und am zweiten Pfosten lauert Somar Khaluf, welcher cool bleibt und ins rechte Kreuzeck vollstreckt. Fabian Hörtenhuber, Ticker-Reporter

Mit dem Gegentreffer wachten die Gäste aber zunehmend auf und konnten so eine Leistungssteigerung erzielen, was zwar in einer Drangphase seitens der "Samareiner" resultierte, für den Ausgleich aber nicht reichen sollte. So blieb es vorerst bei dem einen Treffer, der zum Pausenpfiff auch den Unterschied machte.

Hofkirchen lässt nichts anbrennen

Die Phase nach dem Seitenwechsel ähnelte stark den ersten Minuten der Partie: Hofkirchen war wesentlich besser in der Partie, während sich die Gäste gegen hohes Pressing enorm schwer taten, gezielt Offensivaktionen zu kreieren. Sonderlich lange dauerte es so auch nicht, bis das 2:0 fallen sollte: Nach schönem Zusammenspiel zwischen Igor Kutic und Philipp Schuster gelangte die Kugel ins Zentrum zu Lorenz Föchterle, der freistehend einschießen konnte (59.). Diesmal änderte sich aber nichts maßgebliches an der Statik des Spiels. Die Hausherren konnten beruhigt einen Gang runterschalten, während St. Marien nur wenig Gefahr auszustrahlen wusste. Zehn Minuten vor Schluss fiel dann die engültige Vorentscheidung: Nach Vorarbeit von Christoph Zehetner tauchte Kutic frei vor dem Samareiner Heiligtum auf und schob die Kugel eiskalt an Novak vorbei zum 3:0-Endstand.

Die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim TUS Kremsmünster vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die Union St. Marien die Union EDER Karosserie Waldneukirchen.

Stimme zum Spiel

Thomas Hinterreiter (Trainer SU Hofkirchen/Trkr.):

„Wir konnten zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentor siegen. Ich finde, dass wir uns die drei Punkte auch verdient haben, weil wir nicht viel zugelassen haben und mehr Chancen kreieren konnte. Es war für beide Teams nicht leicht, da der Boden auch nicht mehr besonders gut ist."

Der Beste: Leo Jetzinger (IV, Hofkirchen)

1. Klasse Ost: Sportunion Hofkirchen im Traunkreis – Union St. Marien, 3:0 (1:0)

80 Igor Kutic 3:0

59 Lorenz Föchterle 2:0

11 Somar Khaluf 1:0

