Union Adlwang siegt souverän und bleibt an der Tabellenspitze dran

Die Union HOVA Adlwang setzte sich standesgemäß gegen den TUS Kremsmünster mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen die Union Adlwang kassierte Kremsmünster eine deutliche Niederlage. Die Kirtagskicker bleiben so weiterhin an Spitzenreiter Vorwärts Steyr Jrs. dran und sind weiterhin im Rennen um den Herbstmeistertitel dabei.

Dukic trifft doppelt

Die Hausherren trugen von Beginn an gleich einige gute Vorstöße vor und setzten die Kremsmünsterer zeitweise ordentlich unter Druck. Doch auch die Engelmaier-Elf kam über vereinzelte Nadelstiche in dieser Phase in die gefährliche Zone, ebenso ohne daraus Kapital zu schlagen. In Minute 21 fiel dann der erste Treffer auf Seiten der Gastgeber: Mario Djudjik trug sich mit einem Schuss ins kurze Eck in die Torschützenliste ein und brach für die Kirtagskicker den Bann. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug die Mandl-Elf dann erneut zu. Diesmal war es Antonio Dukic, der das Spielgerät an Kremsmünster-Schlussmann Lukas Huemer vorbeischieben konnte (46.). Direkt nach dem Seitenwechsel folgte dann Streich Nummer zwei und Saisontor Nummer zwölf des Adlwanger Angreifers, der im Sommer an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war: Vom Kreidepunkt blieb Dukic eiskalt und verwandelte zum 3:0. (47.). Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte kam nicht mehr sonderlich viel von den Gästen. Die Kirtagskicker hätten durch Djudjik in Minute 67 nochmal erhöhen können und ließen einige weitere gute Chancen ungenützt verstreichen. Am Ende blieb es beim 3:0.

Zahlen und Fakten

Die Union HOVA Adlwang hat nach dem souveränen Erfolg über Kremsmünster weiter die dritte Tabellenposition inne. Die Union Adlwang präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 33 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Adlwang. Die Saison der Union HOVA Adlwang verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Zuletzt lief es erfreulich für die Union Adlwang, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Abstiegssorgen des TUS Kremsmünster sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Wo bei Kremsmünster der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die elf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Der TUS Kremsmünster musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Kremsmünster insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der TUS Kremsmünster verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Am kommenden Sonntag trifft Adlwang auf den FC Aschach an der Steyr, Kremsmünster spielt am selben Tag gegen die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis.

1. Klasse Ost: Union HOVA Adlwang – TUS Kremsmünster, 3:0 (2:0)

