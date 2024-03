Wichtiger Pflichtsieg beim Schlusslicht: SV Molln findet Anschluss an das Tabellenmittelfeld

Details Samstag, 23. März 2024 17:37

Am gestrigen Freitagabend gastierte die Union Ried im Traunkreis beim SV Molln. Die auf dem letzten Platz klassierten Rieder konnten in der Vorwoche ein kleines Ausrufzeichen setzen, schrammte man haarscharf an einer kleinen Sensation vorbei, verlor am Ende aber dennoch bei den Vorwärts Juniors. Die Truppe von Albert Kabashi war ebenso glücklos ins Frühjahr gestartet, musste man sich in Schiedlberg mit 0:2 geschlagen geben. Nun klappte es aber mit dem ersten Dreier für die Mollner, zwang man eine kampfstarke Rieder Truppe mit 4:2 in die Knie.

Ried schlägt nach frühem Memis-Treffer zurück

Die Hausherren starteten gut in die Partie und gingen bereits in Minute zehn in Führung. Nach einem Schnittstellenball war Onur Memis auf und davon und blieb vor dem Kasten eiskalt. Die Antwort einer an diesem Tag einmal mehr kampf- und laufstarken Rieder Truppe ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach einem langen Ball räumte Niklas Frick Mitspieler Noah Pernkopf ab, die Kugel fiel David Pazmandi vor die Füße, der die Situation ausnützte und ins leere Tor schob (22.). Die Mollner fanden in einem Hin und Her in der restlichen ersten Hälfte einige gute Chancen vor und hatten kurz vor der Pause Glück, dass ein Treffer der Rieder aberkannt wurde. Vorerst ging es so mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Akbudak-Doppelpack beschert Molln Dreier

In der zweiten Hälfte dann ein ähnliches Bild: Molln versuchte seine Spielanteile in Zählbares umzumünzen und Ried stemmte sich mit aller Kraft dagegen. In Minute 67 gingen die Mollner dann in Führung: Nach einem Stanglpass von Memis war Ferdi Akbudak zur Stelle und brachte die Heimischen wieder in Führung. Sonderlich lange sollte diese aber nicht halten. Nur fünf Minuten später konnte Andreas Österreicher nach einem langen Ball einen fatalen Schnitzer eines Mollner Abwehrspielers nutzen und zum 2:2 einschieben. In der Schlussphase ging es dann drunter und drüber – fünf Minuten nach dem Ausgleich schwächten sich die Rieder selbst, Marcel Gösweiner flog nach einer Unsportlichkeit via Ampelkarte vom Platz. Erst hatte die Kabashi-Truppe Glück, weil ein Rieder bei einem Freistoß nur Aluminium traf, die Überzahl sollte man letztlich aber doch nützen können. Erst traf Akbudak sehenswert aus der Distanz (81.), ehe Marco Öhlinger den Sieg endgültig dingfest machen konnte (88.). Zum Schluss flog auch noch Ried-Angreifer Leon Covic mit gelb-rot vom Platz (95.).

Am kommenden Freitag trifft der SV Molln auf die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr, die Union Ried im Traunkreis spielt tags darauf gegen die Union St. Marien.

Stimme zum Spiel

Albert Kabashi (Trainer SV Molln):

„Das war ein ganz wichtiges Spiel für uns. Beide Mannschaften haben viel Kampfgeist an den Tag gelegt und alles gegeben. Wir wussten, dass wir abrutschen wenn Ried gewinnt. Mit dem Sieg haben wir jetzt ein wenig Luft. Es war ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften, ich bin froh, dass wir gewonnen haben."

Die Besten: Onur Memis, Ferdi Akbudak (beide SV Molln, ST)

