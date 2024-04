Ungefährdeter Sieg gegen Kremsmünster: Union Schiedlberg bastelt weiter an Traumstart ins Frühjahr

Details Sonntag, 31. März 2024 17:19

Es waren turbulente Wochen in der 1. Klasse Ost: Die Union Adlwang musste aufgrund eines Wechselfehlers drei Punkte am grünen Tisch abgeben, wonach die Haidershofner die Tabellenführung übernahmen und sich die Lage an der Spitze drastisch verschärfte. Mittendrin auch die Union Schiedlberg, die traumhaft in das Frühjahr gestartet war, seine Mini-Serie auch im gestrigen Heimspiel gegen den TUS Kremsmünster prolongieren konnte und zum dritten Mal en suite kein Gegentor kassierte.

Zeilinger-Traumtor bringt Favorit in Führung

Erwartungsgemäß gestaltete sich von Beginn weg eine doch recht einseitige Partie, verfügten die Schiedlberger über mehr Spielanteile, während sich die Stiftskicker vorwiegend auf die Defensive fokussierten. Die Gäste versuchten so über Kampf und Lauf in die Partie zu finden, mussten früh aber schon den ersten Rückschlag wegstecken. Nach einem Eckball von Mathias Krennmayr hämmerte Stefan Zeilinger das Leder volley ins Kreuzeck (12.). Mit der Führung im Rücken gelang es den Schiedlbergern das Tempo weiter zu verschärfen und den Vorsprung auszubauen. Nachdem Philipp Schopper kurz zuvor am Aluminium gescheitert war, hatte Krennmayr in Minute 23 mehr Glück – sein abgefälschter Abschluss landete in den Maschen. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gelang es den Gästen sich etwas mehr zu stabilisieren, bis zur Pause fielen keine Tore mehr.

Kremsmünster schnuppert an Anschlusstreffer

Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie vorerst etwas ab, bis mit fortschreitender Spieldauer wie aus dem Nichts Kremsmünster eine gute Phase vorfand und knapp am Anschlusstreffer vorbeischrammte. Man tankte durch die eine oder andere gute Offensivaktion Mut – einmal musste Zeilinger in letzter Not gegen Oliver Wührleitner klären, kurz darauf ein Abschluss von Jakob Ziegler von der Linie gekratzt werden. Am Ende waren es aber doch die Oktoberfestkicker, die jubeln durften: Nach einer Hereingabe von Krennmayr war Jakob Freller zur Stelle und nickte zum 3:0-Endstand ein (73.).

Die Union Freller Dach Schiedlberg stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim FC Aschach an der Steyr vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Kremsmünster die Union Ried im Traunkreis.

Stimme zum Spiel

Fabian Leitner (Trainer Union Schiedlberg):

„Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, fußballerisch und spielerisch top über 60 Minuten. Wir haben uns dann trotzdem nicht aus der Ruhe bringen lassen und den Sieg souverän nach Hause gespielt."

Die Besten: Maximilian Leitner (ZM), Philipp Schopper (RV)

1. Klasse Ost: Union Freller Dach Schiedlberg – TUS Kremsmünster, 3:0 (2:0)

73 Jakob Freller 3:0

23 Mathias Krennmayr 2:0

12 Stefan Zeilinger 1:0

Details

