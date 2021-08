SV Spital/Pyhrn demontiert Kremsmünster

Details Montag, 23. August 2021 07:22

Der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn holte den ersten Saisonsieg gegen den TUS Kremsmünster. Die Hadzic-Elf fuhr in der Vorwoche zum Saisonauftakt einen 1:0-Erfolg gegen den SV Sierning ein, während es für Spital am Pyhrn gegen Hofkirchen eine 5:2 Niederlage setzte. Diesmal hatte sich das Blatt gewendet: die Mannen von Coach Jozsef Weisz überzeugten auf ganzer Linie und fertigten die TUS Kremsmünster mit 4:0 ab.

Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden besiegelt Heimsieg

Patrick Ranzenmayr trug sich als erster in die Torschützenliste ein. Er nutzte die Chance für den SV Spital/Pyhrn und beförderte in der elften Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Kremsmünster bemühte sich in Halbzeit eins noch den Ausgleich zu erzielen, ließ jedoch die Chancen ungenutzt. Zum Halbzeitpfiff hatte das Heimteam die Nase vorn. Kurz nach Wiederanpfiff ging es schnell: in der 49. Spielminute ließ Nihad Porcic die Heimfans jubeln. Wenige Sekunden später erhöhte Andreas Gösweiner bereits auf 3:0 (49.). Kremsmünster wurde deutlich abgehängt, als Spital/P. die Führung auf 4:0 ausbaute (80.). Letztlich feierte der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn gegen den TUS Kremsmünster nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Beide Mannschaften haben nun nach Runde 2 der 1. Klasse Ost drei Punkte auf dem Konto. Die TUS Kremsmünster trifft nächste Woche auf eine bislang überzeugende Mannschaft aus Hofkirchen, während der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn am Freitag Abend zu Gast in Molln ist.

1. Klasse Ost: SV DANA-Türen Spital am Pyhrn – TUS Kremsmünster, 4:0 (1:0)

11 Patrick Ranzenmayr 1:0

49 Andreas Gösweiner 2:0

49 Nihad Porcic 3:0

80 Jürgen Gressenbauer 4:0

