Kalac's Distanzschuss bewahrt ATSV Stein vor Niederlage

Das Spiel zwischen dem ATSV Malerei u. Fassaden Stein und der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis endete 1:1. Der ATSV Stein hatte nach der 3:0 Pleite in der Vorwoche bei Titelfavorit Windischgarsten einiges wieder gutzumachen. Hofkirchen überzeugte hingegen auf ganzer Linie gegen Spital am Pyhrn und fuhr nach einer couragierten Leistung einen komfortablen 5:2 Sieg zum Saisonauftakt ein.

Torlose erste Hälfte trotz Chancenregen

Hofkirchen Neuzugang Julian Deutsch hatte bereits in der ersten Spielminute die Chance den Führungstreffer zu markieren. Der Flügelflitzer der Gäste wurde von Mitspieler Florian Gruber perfekt in Szene gesetzt, sein Abschluss zischte jedoch knapp am linken Pfosten vorbei. Die nächste dicke Möglichkeit gehörte ebenso den Gästen. Mathias Wagner verschätzt sich bei einem langen Ball und überlässt Florian Gruber freie Bahn Richtung Tor. Der Hofkirchner läuft alleine auf Stein-Goalie Haberhauer zu, vertändelt in letzter Sekunde den Ball und lässt die unfreiwillige Einladung von Wagner ungenutzt. In Minute 30 die erste Großchance für die Gastgeber: Samuel Tempelmayr kommt aus etwa zwanzig Metern frei zum Schuss, Hofkirchen-Schlussmann Hofer pariert den Schuss sensationell und bewahrt die Gäste vor dem Rückstand. Vor dem Halbzeitpfiff konnte sich somit aufgrund magerer Chancenverwertung keine Mannschaft einen Vorteil verschaffen.

Joker Hunger sticht, Kalac antwortet sehenswert

Hofkirchen kam auch in Hälfte zwei gut in die Partie, so schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis es im Heimtor zum ersten Mal klingelte. In der 56. Spielminute war es dann soweit. Florian Gruber übernahm nach zahlreichen vergebenen Chancen die Rolle als Vorbereiter und bediente nach starkem Dribbling den eingewechselten Thorsten Hunger, der nimmt sich den Ball gekonnt an und schließt ab, 1:0 für die Gäste. Die Führung war zwar verdient, hielt aber nicht lange. Damir Kalac markierte mit einem satten Weitschuss (61.) den Ausgleich zu Gunsten der Gastgeber. Kurz vor Schluss hatte die Sportunion Hofkirchen noch die Möglichkeit auf den Siegtreffer: Raphael Prinz kommt nach einer Hereingabe im Strafraum an den Ball und visiert das kurze Kreuzeck an. Stein-Goalie Haberhauer zeichnet sich aus und rettet die Kupfinger-Elf vor dem späten Rückstand.

Somit trennen sich der ATSV Malerei u. Fassaden Stein und die Sportunion Hofkrichen im Traunkreis in einem spannenden Match mit einem 1:1-Unentschieden.

