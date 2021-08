Youngstar Dobretsberger rettet Punkt in letzter Minute

Details Sonntag, 29. August 2021 09:26

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg und der SPV Kematen-Piberbach/Rohr 1:1. Während die Gäste viele Chancen ungenutzt ließen, zeigten sich kompakt stehende Haidershofner in der Offensive effizient. Denis Dobretsberger stellte sich wie bereits in der Vorwoche als "big-time player" heraus, indem er in letzter Minute durch seinen Treffer den Ausgleich erzielte.

Wagner-Treffer sticht Kematen/Rohr mitten ins Herz - Dobretsberger wird zum Last-Minute Held

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den ASV Haidershofen und Kematen-Pib./Rohr ohne Torerfolg in die Kabinen. Rene Gumplmayr hatte im ersten Durchgang zwei gute Möglichkeiten auf den Führungstreffer, er ließ seine Chancen jedoch ungenutzt. Entgegen des Spielverlaufs brach Andreas Wagner für Haidershofen den Bann und markierte in der 61. Minute die Führung. Kurz vor Ende der Partie war es Denis Dobretsberger, der Kematen/Rohr rettete und den Ausgleich erzielte (89.). Am Ende trennten sich der ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg und die SPV Kematen-Piberbach/Rohr schiedlich-friedlich.

Der ASV Haidershofen belegt mit vier Punkten den fünften Tabellenplatz. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des Gastgebers bei.

Mit sieben gesammelten Zählern hat Kematen-Pib./Rohr den dritten Platz im Klassement inne.

1. Klasse Ost: ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg – SPV Kematen-Piberbach/Rohr, 1:1 (0:0)

61 Andreas Wagner 1:0

89 Denis Dobretsberger 1:1

