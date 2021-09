7:3! Kremsmünster triumphiert über Molln

Details Montag, 06. September 2021 09:36

Der SV Molln hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 3:7 gegen den TUS Kremsmünster. 150 Zuschauer wurden Teil einer unterhaltsamen Partie, in der sich die Hausherren schlussendlich als klarer Sieger herausstellten.

Kremsmünsterer Torfabrik: 3x Vladov, 2x Tubic

Die SV Molln erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michael Rosenegger traf in der zweiten Minute per Elfmeter zur frühen Führung. Vladislav Vladov schockte den SV Molln und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Kremsmünster (15./25.). Stefan Schmidthaler war es, der in der 37. Minute das Spielgerät abermals vom Punkt im Gehäuse des TUS Kremsmünster unterbrachte. Vor dem Seitenwechsel sorgte Jakob Ziegler mit seinem Treffer (45.) für eine kalte Dusche für den SV Molln. Kremsmünster hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Aus der Ruhe ließ sich der SV Molln nicht bringen. Rosenegger erzielte wenig später nach Wiederanpfiff den Ausgleich (50.). Christoph Kalleitner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 4:3 für den TUS Kremsmünster ein (54.). Für das 5:3 und 6:3 war Josip Tubic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (57./72.). Vladov vollendete zum zehnten Tagestreffer in der 77. Spielminute und schnürte seinen Hattrick. Letztlich feierte Kremsmünster gegen die SV Molln nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Beim TUS Kremsmünster präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffern immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Im Klassement machte das Heimteam einen Satz und rangiert nun auf dem siebten Platz. In dieser Saison sammelte Kremsmünster bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Wann bekommt der SV Molln die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den TUS Kremsmünster gerät man immer weiter in die Bredouille.

1. Klasse Ost: TUS Kremsmünster – SV Molln, 7:3 (3:2)

2 Michael Rosenegger 0:1

15 Vladislav Vladov 1:1

25 Vladislav Vladov 2:1

37 Stefan Schmidthaler 2:2

45 Jakob Ziegler 3:2

50 Michael Rosenegger 3:3

54 Christoph Kalleitner 4:3

57 Josip Tubic 5:3

72 Josip Tubic 6:3

77 Vladislav Vladov 7:3

