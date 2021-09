ASV Bewegung Steyr punktet zum ersten Mal

Details Sonntag, 12. September 2021 07:16

Jeweils einen Punkt holten der ASV Mayr Bau Bewegung Steyr und die Union T.T.I. St. Florian Juniors an diesem Samstag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Frühe Führung wird durch Eigentor überschattet

Früh in der Partie nutzte FrZwessssssdfadfadfEnid Durakovic einen Freistoß und brachte seine Mannschaft in Führung (7.). Bitter: der Torschütze musste verletzungsbedingt wenige Sekunden später ausgewechselt werden. Die Freude über die Führung hielt nicht lange. Melis Kahric lenkte in der 23. Spielminute den Ball ins eigene Tor und bescherte den St. Florian Juniors den 1:1-Ausgleich. Keine der Mannschaften konnte sich in Durchgang eins einen Vorteil verschaffen, es ging mit einem Unentschieden in die Kabinen. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es der Bewegung Steyr nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis. Die Mannschaft von Admir Sahman holte somit den ersten Punkt in der neuen Saison.

Mit 22 Gegentreffern hat das Heimteam schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zwei Tore. Das heißt, das Schlusslicht musste durchschnittlich 4,4 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Der ASV Mayr Bau Bewegung Steyr wartet weiterhin auf das erste richtige Erfolgserlebnis.

Die St. Florian Jrs. müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team von Michael Wolm mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung der Gäste aus, sodass man nun auf dem zehnten Platz steht. Die bisherige Saisonbilanz der Union T.T.I. St. Florian Juniors bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Der letzte Dreier liegt für die St. Florian Juniors bereits drei Spiele zurück.

1. Klasse Ost: ASV Mayr Bau Bewegung Steyr – Union T.T.I. St. Florian Juniors, 1:1 (1:1)

7 Enid Durakovic 1:0

23 Eigentor durch Melis Kahric 1:1

