5:1! SV Molln deklassiert Union St. Marien

Details Montag, 20. September 2021 07:37

Der SV Molln entschied das Match gegen die Union St. Marien mit 5:1 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die SV Molln wusste unter Neo-Coach Patric Vorderwinkler zu überraschen.

Akbudak trifft doppelt - Molln lässt nichts anbrennen

Die Führung des Heimteams stellte Ferdi Akbudak sicher. Der Angreifer setzte sich nach einem langen Ball von Gerald Kimbacher durch und drückte den Ball über die Linie (8.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Michael Rosenegger fasste sich in der 48. Spielminute ein Herz und zog aus gut 20 Metern ab, Gästetorhüter-Stadler kann den Ball nicht entschärfen und muss erneut hinter sich greifen. Wenig später folgte das 3:0, wieder trug sich Ferdi Akbudak in die Torschützenliste ein (53.). Durch ein Eigentor von Michael Wiesinger nach einem Eckball von Armin Huemer verbesserte der SV Molln den Spielstand auf 4:0 für sich (68.). Stefan Schmidthaler überwand den gegnerischen Schlussmann nach Zuspiel von Michael Rosenegger zum 5:0 für die SV Molln (69.). In der Schlussphase gelang Ernst Radlgruber noch der Ehrentreffer für St. Marien (82.), der Treffer des Youngstars blieb jedoch nur Ergebniskosmetik. Am Ende kam der SV Molln gegen den Gast aus St. Marien zu einem verdienten Sieg.

Nach diesem Erfolg steht der SV Molln auf dem elften Platz der 1. Klasse Ost. Nur einmal ging die SV Molln in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Wann bekommt St. Marien die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SV Molln gerät die Union St. Marien immer weiter in die Bredouille. Die bisherige Saisonbilanz der Union St. Marien bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Mit dem Gewinnen tut sich St. Marien weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

1. Klasse Ost: SV Molln – Union St. Marien, 5:1 (1:0)

8 Ferdi Akbudak 1:0

48 Michael Rosenegger 2:0

53 Ferdi Akbudak 3:0

68 Eigentor durch Michael Wiesinger 4:0

69 Stefan Schmidthaler 5:0

82 Ernst Radlgruber 5:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!