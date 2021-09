Windischgarsten bastelt weiter am Traumstart

Details Sonntag, 19. September 2021 10:27

Die Gäste aus Windischgarsten stellten die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zogen dem SV Sierning mit einem 5:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Ligaprimus Windischgarsten. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte drehte der Tabellenführer auf und fegte den SV Sierning vom Platz.

Windischgarsten nicht aufzuhalten

Vor 100 Zuschauern stellte Adnan Jasarevic bereits früh in der Partie das 1:0 für den Ligaprimus sicher (3.). Marcel Herzog glich in Minute 26 für den SV Sierning per Elfmeter aus. Philipp Wolkerstorfer besorgte im Einklang mit dem Pausenpfiff die Führung und stellte auf 1:2. Zum Pausentee reklamierte Windischg. somit eine knappe Führung für sich. Auch der SV Sierning konnte Michael Schwaiger nicht stoppen, der Torjäger vom Dienst beseitigte mit seinen Toren (70./87.) die letzten Zweifel am Sieg von Windischgarsten. Kurz darauf traf Raphael Weber in der Nachspielzeit für die Gäste (91.) und machte den 1:5-Endstand perfekt.

Wann finden die Gastgeber die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Windischgarsten setzte es eine neuerliche Pleite, womit der SV Sierning im Klassement weiter abrutschte. Im Angriff weist Sierning deutliche Schwächen auf, was die nur sieben geschossenen Treffer eindeutig belegen. In dieser Saison sammelte Sierning bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SV Sierning die vierte Pleite am Stück.

Die errungenen drei Zähler gingen für Windischg. einher mit der erneuten Übernahme der Tabellenführung. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur fünf Gegentore zugelassen hat. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Windischgarsten zu stoppen. Von den fünf absolvierten Spielen hat Windischg. alle für sich entschieden.

1. Klasse Ost: SV Sierning – SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten, 1:5 (1:2)

3 Adnan Jasarevic 0:1

26 Marcel Herzog 1:1

46 Philipp Wolkerstorfer 1:2

70 Michael Schwaiger 1:3

87 Michael Schwaiger 1:4

91 Raphael Weber 1:5

