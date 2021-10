Last-Minute-Auswärtserfolg! ASV Bewegung Steyr gelingt Überraschung

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 20:32

Auf dem Papier hatte Kremsmünster im Vorfeld der Partie gegen den ASV Mayr Bau Bewegung Steyr wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz sah es jedoch anders aus, und der TUS Kremsmünster musste eine überraschende 1:3-Pleite hinnehmen. Dem ASV Bewegung Steyr gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde.

Cetin und Memic treffen in letzter Not

Den ersten Treffer der Partie markierte Vladislav Vladov in der 12. Spielminute, als er zur Stelle war und das 1:0 für die Gastgeber erzielte. Für das 1:1 der Bewegung Steyr zeichnete kurz darauf Onur Ulas verantwortlich (27.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. 1:1 lautete das Zwischenresultat. Die 190 anwesenden Zuschauer mussten sich im zweiten Durchgang bis zur Schlussphase auf den nächsten Tagestreffer gedulden - und es war nicht die im Vorfeld favorisierte Heimmannschaft, sondern der Underdog aus Steyr der ins Schwarze traf. Der eingewechselte Meric Cetin schockte die Hausherren und besorgte seiner Mannschaft den Führungstreffer (90.). Und auch ein zweiter Streich gelang den Steyrern noch in der Nachspielzeit. Asmir Memic stellte per Elfmeter auf 3:1. Die erste Saisonsieg der Sahman-Elf war Realität, als der Unparteiische kurz darauf abpfiff.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt die Heimmannschaft den sechsten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat Kremsmünster derzeit auf dem Konto.

Mit 45 Gegentreffern hat der ASV Bewegung Steyr schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur neun Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 4,5 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Für den Gast ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Bewegung Steyr fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. In den letzten fünf Begegnungen holte der ASV Mayr Bau Bewegung Steyr insgesamt nur vier Zähler.

Der TUS Kremsmünster tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei den Union T.T.I. St. Florian Juniors an. Zwei Tage später empfängt der ASV Bewegung Steyr den SV Molln.

1. Klasse Ost: TUS Kremsmünster – ASV Mayr Bau Bewegung Steyr, 1:3 (1:1)

12 Vladislav Vladov 1:0

27 Onur Ulas 1:1

90 Meric Cetin 1:2

93 Asmir Memic 1:3

