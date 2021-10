Last-Minute Comeback: St. Marien stoppt Talfahrt!

Details Montag, 25. Oktober 2021 00:12

Der ATSV Malerei u. Fassaden Stein und die Union St. Marien boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich in einer packenden Begegnung mit 2:3. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Bemerkenswert: sowohl der Ausgleich, als auch der Siegtreffer fielen erst in der Nachspielzeit.

Zehetner wird zum Last-Minute-Hero

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen, keine Mannschaft konnte sich in Durchgang eins auszeichnen und erstmals anschreiben. St. Marien ging kurz nach Wiederanpfiff durch Philipp Rumetshofer in der 49. Minute in Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Kenan Kahrimanovic bereits wenig später besorgte (52.). Samuel Tempelmayr versenkte die Kugel wenig später zum 2:1 (65.) - Partie vorerst gedreht! Die Schlussminuten bahnten sich an, so mancher ATSV Stein Anhänger liebäugelte schon mit dem Heimsieg als folgendes passierte: in der 90. Minute war Rumetshofer mit dem Ausgleich zur Stelle und schnürte seinen Doppelpack. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Josef Zehetner noch einen Treffer parat hatte und zum Matchwinner avancierte (91.). Dank einer turbulenten Schlussphase und zweier später Tore fuhr die Union St. Marien einen Auswärtserfolg ein und sammelte die nächsten drei Punkte.

Aktuelle Lage beider Teams

Der ATSV Malerei u. Fassaden Stein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung der Heimmannschaft knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Nun musste sich der ATSV Stein schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die sportliche Misere – in den letzten sieben Spielen gelang dem ATSV Malerei u. Fassaden Stein kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt der ATSV Stein nur auf Rang zwölf.

Die drei Punkte brachten St. Marien in der Tabelle voran. Die Gäste liegen nun auf Rang elf. Die Defensive der Union St. Marien muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 30-mal war dies der Fall. St. Marien bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte die Union St. Marien endlich wieder einmal drei Punkte.

Am nächsten Sonntag reist der ATSV Malerei u. Fassaden Stein zur Sportunion Wolfern, zeitgleich empfängt St. Marien den ASV Mayr Bau Bewegung Steyr.

1. Klasse Ost: ATSV Malerei u. Fassaden Stein – Union St. Marien, 2:3 (0:0)

49 Philipp Rumetshofer 0:1

52 Kenan Kahrimanovic 1:1

65 Samuel Tempelmayr 2:1

90 Philipp Rumetshofer 2:2

91 Josef Zehetner 2:3

