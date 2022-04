TUS Kremsmünster dreht Spiel in Molln

Details Samstag, 09. April 2022 17:29

In der 17. Runde der 1. Klasse Ost empfing der SV Molln die TUS Kremsmünster und wollte eine lange Durststrecke beenden. Die überaus motivierten Hausherren gingen am Freitagabend auch in Führung, am Ende zogen die Mollner jedoch mit 1:2 den Kürzeren und stecken nach der siebenten Saisonniederlage weiterhin in Abstiegsgefahr. Dir Prokopczyk-Elf hingegen durfte nach einem 7:3-Erfolg im Hinspiel auch im Boards & More Stadion jubeln und rangiert nach dem ersten "Dreier" in diesem Jahr in der Mitte der Tabelle.

Intensiver, aber torloser erster Durchgang

Rund 200 Besucher bekamen von Beginn an ein Duell mit offenem Visier zu sehen. Das Match verlief über weite Strecken ausgeglichen, zwingende Möglichkeiten waren hüben wie drüben jedoch nicht auszumachen. Die Mollner waren bemüht, die lange Durststrecke zu beenden und gingen aggressiv ans Werk, die Kabashi-Elf kam aber ebenso wie die Gäste lediglich zur einen oder anderen Halbchance. Somit ging es nach intensiven 45 Minuten auf tiefem Geläuf torlos in die Pause.

Neuerwerbung trifft, Joker sticht

Sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schörkhuber brandete im Stadion Jubel auf, als Michael Rosenegger die Heimischen aus abseitsverdächtiger Position in Führung brachte. Doch beinahe im Gegenzug wussten die Kremsmünsterer darauf die passende Antwort. Antonio Dramac, der im Winer von Bad Hall zur TUS gewechselt war, tankte sich auf der linken Seite unwiderstehlich durch und setzte den Ball mit rechts in den Winkel. Auch nach dem Ausgleich ging es munter hin und her, stand das Match auf Messers Schneide. Zehn Minuten vor dem Ende stach ein Joker der Gäste, als der 20 Minuten zuvor eingewechselte Vinzenz Lederer, der unter der Woche kränklich war und darum zunächst auf der Bank Platz nehmen musste, nach einer Hereingabe von rechts die Kugel ins lange Eck setzte. In der Schlussphase warfen die Hausherren alles nach vorne, die Propkopczyk-Elf ließ jedoch nicht viel zu und brachte den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel.

Peter Prokopczyk, Trainer TUS Kremsmünster:

"In einer ungemein engen Partie konnten wir in Summe einen verdienten Sieg feiern, zumal meine Mannschaft in den gesamten 90 Minuten die um einen Tick bessere war. Kompliment aber an die Mollner, die alles versucht, nie aufgegeben und uns alles abverlangt haben".

Die Besten:

Ivan Todorov (IV) plus Pauschallob an die gesamte Mannschaft