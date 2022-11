Vierter Sieg in Folge: Union Neuhofen fährt Kantersieg im Derby ein!

Details Samstag, 05. November 2022 20:30

Saisonfinale in der 1. Klasse Ost! Während der SV Molln einen Dreikampf um den Herbstmeistertitel für sich entscheiden konnte, ging es auch in der Living Invest Arena, Heimat der Union St. Marien, heiß her. Dort kam es zum Duell zwischen zwei Nachbargemeinden, die formstarke Union Neuhofen war zu Gast. Die Gäste hatten sich in der Vorwoche gegen Kremsmünster (7:0) bereits eindrucksvoll eingeschossen, lieferten nun auch im Derby einen Galaauftritt ab und servierten die Dannmayr-Truppe mit 5:0 ab.

Neuhofen zeigt Hausherren Grenzen auf

Die Gäste strotzten von Beginn an vor Selbstvertrauen und glänzten sowohl im Defensiv- als auch im Offensivspiel. In Minute sieben klingelte es auch zum ersten Mal im Tor von St. Mariens Manuel Novak: Fatlum Emruli wurde auf dem linken Flügel in Szene gesetzt, bediente Markus Pruckner und der drückte die Kugel mühelos über die Linie. Prompt erhöhte die Eder-Elf auch ihren Vorsprung. Kevin Lepschy verwertete nach einem Eckball und folgendem Assist von Klaus Aichmayr staubtrocken (19.). Die Neuhofner hatten sich in einen Rausch gespielt, der Matchplan ging voll auf und zwei Minuten nach dem 2:0 wusste man dem Gegner einmal mehr weh zu tun. Aus einem erneuten Corner entstand ein Gestochere, bei dem Simon Kollnberger an das Spielgerät kam und dieses gekonnt ins linke Eck bugsierte. Ein weiteres Mal im ersten Durchgang bekamen die Gästefans noch einen Grund zum Jubeln, weil wiederum Emruli ans Leder kam und sehenswert den Ball aus halblinker Position in den Winkel schlenzte (35.).

Pruckner schnürt Doppelpack – Culjak sieht rot

Mit einer mehr als komfortablen Führung im Gepäck ging es für Neuhofen in den zweiten Durchgang. Da hatte die Partie zwar in punkto Torraumszenen nicht sonderlich viel zu bieten, die Gäste mussten nicht mehr, die Gastgeber konnten nicht so richtig. Die beste Chance im zweiten Durchgang hatte St. Mariens Andreas Kofler, scheiterte aber im 1-gegen-1 an Schlussmann Marvin Panhölzl. Einen legte die Truppe von Philipp Eder aber noch drauf: Nach genialer Vorarbeit von Lepschy war Pruckner nicht mehr einzuholen und schob die Kugel an Novak vorbei ins Netz. Kurz vor Schluss brannten Dario Culjak noch die Sicherungen durch: Nach einem Foul an Kollnberger griff der Samareiner dem Neuhofner Kapitän an den Hals, Schiedsrichter Martin Fragner zückte umgehend den roten Karton (87.) – eine Szene, die den Charakter der Partie – nämlich den eines fairen, leidenschaftlichen Derbys – definitiv nicht widerspiegelte.

Nächsten Sonntag (14:00 Uhr) kommt es im Nachtragsspiel zum Aufeinandertreffen von St. Marien mit dem SV DANA-Türen Spital am Pyhrn. Die Union Neuhofen verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 19.03.2023 die Sportunion Wolfern.

Stimme zum Spiel

Philipp Eder (Trainer Union Neuhofen):

„Der Sieg ist in dieser Höhe gerechtfertigt. Wir haben ihnen die Schneid abgekauft, wir sind natürlich froh, dass wir den vierten Sieg in Folge einfahren konnten. Es ist schade, dass es nun in die Winterpause geht, da wir uns jetzt erst so richtig gefunden haben und uns an die 1. Klasse Ost gewöhnt haben. Jetzt stehen wir mit 20 Punkten da, sind somit in unserem Plansoll und werden jetzt im Winter die Kräfte bündeln und uns neu sortieren, um uns vorne zu festigen."

Die Besten: Pauschallob bzw. Kevin Lepschy (ZDM), Markus Pruckner (RF)

1. Klasse Ost: Union St. Marien – Union Neuhofen an der Krems, 0:5 (0:4)

74 Markus Pruckner 0:5

35 Fatlum Emruli 0:4

21 Simon Kollnberger 0:3

19 Stefan Riener 0:2

7 Markus Pruckner 0:1