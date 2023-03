Turbulenter Auftakt: Union Wolfern rettet Remis in letzter Not

Details Sonntag, 19. März 2023 21:02

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich die Union Neuhofen an der Krems und die Sportunion Wolfern mit 2:2. Der vermeintlich leichte Gegner war Wolfern mitnichten. Die Union Wolfern kam gegen die Union Neuhofen zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel hatte Neuhofen durch ein 2:1 für sich entschieden.

Lederhilger rettet Remis

Das erste Tor des Spiels ging an das Heimteam. Allerdings gelang dies nur mithilfe der Sportunion Wolfern, denn Unglücksrabe Lukas Gruber beförderte eine Flanke von Markus Pruckner ins eigene Netz (27.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Martin Sulzner bereits wenig später besorgte (31.). Bevor es in die Pause ging, hatte Patrick Zeller noch das 2:1 der Union Neuhofen an der Krems parat (43.). Zur Pause war die Union Neuhofen im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Michael Lederhilger für einen Treffer sorgte (91.). Den Schlusspunkt der Partie setzte abermals Sulzner, für Kritik samt unsportlichem Verhalten sah der Angreifer der Wolferner in Minute 95 noch die Ampelkarte und wird somit gegen Sierning fehlen.

Zahlen und Fakten

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel die Union Neuhofen an der Krems in der Tabelle auf Platz sechs. Der Angriff der Union Neuhofen wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 38-mal zu. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Neuhofen derzeit auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich die Union Neuhofen an der Krems in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Bei Wolfern präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Mit 16 gesammelten Zählern hat der Gast den elften Platz im Klassement inne. Vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat die Sportunion Wolfern momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für die Union Neuhofen ist der ATSV Malerei u. Fassaden Stein (Samstag, 15:30 Uhr). Die Union Wolfern misst sich am selben Tag mit dem SV Sierning (15:45 Uhr).

1. Klasse Ost: Union Neuhofen an der Krems – Sportunion Wolfern, 2:2 (2:1)

91 Michael Lederhilger 2:2

43 Patrick Zeller 2:1

31 Martin Sulzner 1:1

27 Eigentor durch Lukas Gruber 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei