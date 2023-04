Emruli-Doppelpack: SV Molln fällt nach Remis gegen Neuhofen auf Platz zwei

Details Montag, 10. April 2023 22:19

Der SV Molln und die Union Neuhofen an der Krems teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 3:3 geendet hatte.

Akbudak schockt Neuhofen früh

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die SV Molln bereits in Front. Ferdi Akbudak markierte in der dritten Minute nach einem Sololauf samt Stangenschuss von Marco Öhlinger die Führung. Auch in der Folge dominierte der Tabellenführer das Spielgeschehen, bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Mit einem schnellen Doppelpack (83./85.) zum 2:1 schockte Fatlum Emruli den SV Molln und drehte das Spiel. Als einige Zuschauer bereits die Union Neuhofen als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Markus Kienbacher, der nach Vorarbeit von Niklas Klapf zum Ausgleich einnickte (85.). Schließlich gingen die SV Molln und Neuhofen mit einer Punkteteilung auseinander.

Zahlen und Fakten

Der SV Molln erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Acht Spiele ist es her, dass die Union Neuhofen an der Krems zuletzt eine Niederlage kassierte.

Mit diesem Unentschieden verpassten die Gastgeber die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle fällt die SV Molln auf den zweiten Platz. Nach dem SV Molln stellt die Union Neuhofen mit 48 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt die SV Molln beim ATSV Malerei u. Fassaden Stein an, während Neuhofen einen Tag zuvor den SC Ernsthofen empfängt.

1. Klasse Ost: SV Molln – Union Neuhofen an der Krems, 2:2 (1:0)

85 Markus Kienbacher 2:2

85 Fatlum Emruli 1:2

83 Fatlum Emruli 1:1

3 Ferdi Akbudak 1:0

