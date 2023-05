Doppelpack von Sehic ebnet den Weg: Vorwärts Amateure fahren nächsten Dreier ein

Details Sonntag, 30. April 2023 21:41

Die SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr und der SC Ernsthofen lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Vorwärts Am./ATSV Steyr wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Schon im Hinspiel hatte der Ernsthofen die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Kühhas-Treffer kommt zu spät

Mit einem schnellen Doppelpack (30./32.) zum 2:0 schockte Eldin Sehic den Gast. Mit der Führung für Vorwärts Am./ATSV ging es in die Halbzeitpause. Kenan Karahodzic baute den Vorsprung des Gastgebers in der 50. Minute aus. Andreas Kurzmann schoss die Kugel zum 1:3 für den SC Ernsthofen über die Linie (74.). In der Nachspielzeit (96.) gelang dem Tabellenletzten durch Kevin Kühhas der Anschlusstreffer. Die Gäste steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie, unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass der SC Ernsthofen etwas hätte mitnehmen können.

Zahlen und Fakten

Nach dem errungenen Dreier hat die SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr Position sechs der 1. Klasse Ost inne. Acht Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Vorwärts Am./ATSV Steyr momentan auf dem Konto.

Ernsthofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt der SC Ernsthofen die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Vorwärts Am./ATSV gerät man immer weiter in die Bredouille. Nun musste sich Ernsthofen schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Dem SC Ernsthofen klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen die SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Vorwärts Am./ATSV Steyr stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei der Union HOVA Adlwang vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der Ernsthofen den SV Molln.

1. Klasse Ost: SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr – SC Ernsthofen, 3:2 (2:0)

96 Kevin Kuehhas 3:2

74 Andreas Kurzmann 3:1

50 Kenan Karahodzic 3:0

32 Eldin Sehic 2:0

30 Eldin Sehic 1:0

