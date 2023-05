Erneuter Triumph des FC Aschach/Steyr - ATSV Stein findet Form nicht

Details Montag, 08. Mai 2023 00:49

Gegen den FC Aschach/Steyr holte sich der ATSV Stein eine 0:2-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Aschach/Steyr die Nase vorn. Im Hinspiel hatte der FC Aschach an der Steyr durch einen 2:1-Erfolg beim ATSV Malerei u. Fassaden Stein die drei Punkte eingefahren.

Aschach lässt nichts anbrennen

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für das erste Tor sorgte Csaba Nyeste. In der 55. Minute traf der Spieler des FC Aschach/Steyr ins Schwarze. Die Heimmannschaft erzielte in der 77. Minute durch Spielertrainer Pascal Stöger das 2:0. Zum Schluss feierte Aschach/Steyr einen dreifachen Punktgewinn gegen den ATSV Stein.

Zahlen und Fakten

Auf 13. Rang hielt sich der FC Aschach an der Steyr in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die zweite Position inne. Im Tableau hatte der Sieg des FC Aschach/Steyr keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben. Acht Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Aschach/Steyr derzeit auf dem Konto. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der der FC Aschach an der Steyr ungeschlagen ist.

Durch diese Niederlage fällt der ATSV Malerei u. Fassaden Stein in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Zehn Siege, zwei Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die Situation beim ATSV Stein bleibt angespannt. Gegen den FC Aschach/Steyr kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am nächsten Samstag reist Aschach/Steyr zur SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr, zeitgleich empfängt der ATSV Malerei u. Fassaden Stein den SV Sierning.

1. Klasse Ost: FC Aschach an der Steyr – ATSV Malerei u. Fassaden Stein, 2:0 (0:0)

77 Pascal Stoeger 2:0

55 Csaba Nyeste 1:0

