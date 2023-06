Atteneder und Aigner drehen Partie: Union St. Marien feiert fulminanten Derbysieg gegen Wolfern

Details Montag, 05. Juni 2023 20:53

Die Union St. Marien und die Union Wolfern lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Die Union St. Marien hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 4:3-Erfolg gefeiert.

"Samareiner" stellen Partie binnen zwei Minuten auf den Kopf

Nicola Margeta brachte die Gastgeber in der elften Minute per Elfmeter nach vorn. Stefan Thallinger nutzte kurz vor der Pause die Chance für die Sportunion Wolfern und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie somit noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Drei Minuten nach Wiederanpfiff ging die Union Wolfern durch den zweiten Treffer von Torjäger Thallinger in Führung. Für das 2:2 von St. Marien zeichnete der eingewechselte Raphael Atteneder verantwortlich (79.). Eigengewächs Simon Aigner machte in der 81. Minute per Kopf das vielumjubelte 3:2 der Union St. Marien perfekt. Schließlich strich St. Marien die Optimalausbeute gegen Wolfern ein.

Zahlen und Fakten

Die Union St. Marien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In den letzten fünf Partien rief St. Marien konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur acht Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten der Sportunion Wolfern alles andere als positiv.

Die Union St. Marien setzte sich mit diesem Sieg von der Union Wolfern ab und nimmt nun mit 33 Punkten den neunten Rang ein, während die Gäste weiterhin 28 Zähler auf dem Konto haben und den elften Tabellenplatz einnehmen.

Als Nächstes steht St. Marien der Union HOVA Adlwang gegenüber (Donnerstag, 17:00 Uhr). Kommenden Sonntag (17:00 Uhr) bekommt Wolfern Besuch vom FC Aschach an der Steyr.

1. Klasse Ost: Union St. Marien – Sportunion Wolfern, 3:2 (1:1)

81 Simon Aigner 3:2

79 Raphael Atteneder 2:2

48 Stefan Thallinger 1:2

36 Stefan Thallinger 1:1

11 Nicola Margeta 1:0

