Aufatmen bei TUS Kremsmünster: Wiesbauer-Truppe fixiert in Gleink Klassenerhalt

Details Montag, 12. Juni 2023 14:46

Das Rennen um den Meistertitel der 1. Klasse Ost war vor dem letzten Spieltag bereits entschieden, im Abstiegskampf ging es jedoch noch für einige Teams um alles. Mittendrin auch der TUS Kremsmünster, für den es gestern "do or die" hieß. Nachdem man in der Vorwoche dem FC Aschach auf eindrucksvolle Art und Weise die erste Niederlage des Frühjahrs beschert hatte, war man zu Gast bei der formschwächsten Mannschaft des Frühjahrs, dem ATSV Stein. In den Parallelspielen verlangte der SV Sierning der Union Adlwang einen Punkt ab, die Union Wolfern verlor gegen Aschach – Resultat: Wolfern muss in die Relegation gegen die Union Waldneukirchen, Kremsmünster und Sierning halten die Klasse fix.

Kremsmünster gerät früh auf die Siegerstraße

Der Start glückte den Gästen: Bereits in Minute sieben verwandelte Stjepan Miljak einen Foulelfmeter, ehe zwei Minuten später Gabriel Ölsinger nach Vorarbeit von Noah Thaler schon auf 2:0 stellte. Kurz vor der Pause konnten die Hausherren verkürzen, nach einem Freistoß traf Niklas Schinkinger zum 1:2 (40.). Den Zwei-Tore-Vorsprung wussten die Mannen von Otmar Wiesbauer vor der Pause aber noch wiederherzustellen, verantwortlich dafür: David Huemer, der nach einer Ecke einköpfte (44.). Nach dem Seitenwechsel galt es dann, den errungenen Vorsprung zu verwalten – in den Parallelspielen führte nämlich Aschach gegen Wolfern, das Duell zwischen Sierning und Adlwang war noch torlos. Etwas bitter kassierten die Gäste dann den zweiten Gegentreffer nach Standard, diesmal vollstreckte Steins Mathias Wagner, nurnoch 2:3 (66.). Mit dem Treffer von Thaler in Minute 79 konnte man den ursprünglichen Vorsprung aber wiederherstellen und ließ letztlich nichts mehr anbrennen, fixierte der TUS Kremsmünster – auch dank Schützenhilfe – den Klassenerhalt.

1. Klasse Ost: ATSV Malerei u. Fassaden Stein – TUS Kremsmünster, 2:4 (1:3)

79 Noah Thaler 2:4

66 Mathias Wagner 2:3

44 David Huemer 1:3

40 Niklas Schinkinger 1:2

9 Gabriel Ölsinger 0:2

7 Stjepan Miljak 0:1

