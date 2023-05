Hausaufgaben erledigt: Union Adlwang nach Sieg in Wolfern weiterhin in Lauerstellung

Details Montag, 29. Mai 2023 08:56

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen der Union Adlwang und der Union Wolfern an diesem 24. Spieltag. Adlwang wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Ein absolut-sehenswertes Hinspiel war 4:2 zugunsten von Wolfern ausgegangen. Die Truppe von Bernhard Huemer muss zwar im Kampf um Platz eins auf Schützenhilfe hoffen, ist aber nach wie vor noch schärfster Verfolger von Spitzenreiter Union Neuhofen, die jüngste Ausrutscher der Konkurrenz gut nutzen konnten und auf einem herausragenden Weg sind, den direkten Wiederaufstieg zu realisieren.

Traumhafter Klinglmayr-Freistoß entscheidet Partie

Beide Teams taten sich zu Beginn schwer, ins Spiel zu kommen und entscheidende Akzente zu setzen. Mit der Zeit kristallisierte sich ein kämpferisches Duell heraus mit leichten spielerischen Vorteilen seitens der Kirtagskicker, die in Minute 33 auch in Führung gingen. Es war ein schöner Spielzug über die linke Seite, wo David Klinglmayr von Andreas Kornhuber auf die Reise geschickt wurde und im Zentrum Ivan Puskaric fand, der gekonnt zwei Gegenspieler stehen ließ und zur vielumjubelten Führung einschoss. In den restlichen Minuten vor der Pause, sowie nach dem Seitenwechsel flachte die Partie dann etwas ab, Wolfern strahlte vor allem durch lange Bälle und Standardsituationen, meist getreten von Captain Martin Sulzner, Gefahr aus, bis in Minute 73 auch der Ausgleich fiel. Oliver Mörtlitz, erst zwei Minuten am Feld, konnte sich nach einem dieser weiten, präzisen und gezielten Befreiungsschläge durchsetzen und überwand Adlwang-Keeper Stefan Herbst. Die Gäste gaben sich damit aber nicht zufrieden, bündelten nochmal die Kräfte und belohnten sich auch mit dem erneuten Führungstreffer. In Minute 83 versenkte Klinglmayr einen Freistoß aus gut 20 Metern unhaltbar im Gehäuse und sorgte dafür, dass die "Jungs aus der Kirtagsstadt" am Ende mit drei Punkten nach Hause fuhren.

Zahlen und Fakten

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und die Sportunion Wolfern rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Die Union Wolfern baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Union HOVA Adlwang behauptet nach dem Erfolg über Wolfern den zweiten Tabellenplatz. In den letzten fünf Partien rief die Union Adlwang konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am Sonntag muss die Sportunion Wolfern bei der Union St. Marien ran, zeitgleich wird Adlwang vom FC Aschach an der Steyr in Empfang genommen.

1. Klasse Ost: Sportunion Wolfern – Union HOVA Adlwang, 1:2 (0:1)

83 David Klinglmayr 1:2

73 Oliver Moertlitz 1:1

33 Ivan Puskaric 0:1

