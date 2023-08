Union St. Marien feiert gelungenen Saisonstart: 3:0-Triumph gegen Spital/Pyhrn

Details Montag, 21. August 2023 18:05

Der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn konnte der Union St. Marien zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Bereits vor der Saison wurden die "Samareiner" als mögliches Überraschungsteam gehandelt und konnten diese Vermutung gleich bestätigen. Dank einer bärenstarken Leistung reist man mit breiter Brust zum Derby nach Schiedlberg.

Rumetshofer und Radlgruber bringen St. Marien früh auf die Siegerstraße

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag St. Marien bereits in Front. Philipp Rumetshofer markierte per Kopf in der vierten Minute die Führung. Infolgedessen hatten die Gäste gleich zwei gute Chancen, scheiterten aber doppelt an St. Marien-Keeper Manuel Novak. Ernst Radlgruber ließ sich dann in der 21. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 für den Gastgeber. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. In Durchgang zwei geschah dann relativ wenig, die Hitze setzte den Protagonisten sichtlich zu. In der Schlussphase gelang es den Hausherren dann doch, noch einen Treffer nachzulegen: Edeljoker Josip Trbara (90.) zeichnete dafür verantwortlich. Das Saisondebüt von St. Marien ist also gelungen. Die Union St. Marien hat den SV Spital/Pyhrn bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.

Am kommenden Freitag tritt St. Marien bei der Union Freller Dach Schiedlberg an, während Spital/P. einen Tag später den TUS Kremsmünster empfängt.

1. Klasse Ost: Union St. Marien – SV DANA-Türen Spital am Pyhrn, 3:0 (2:0)

90 Josip Trbara 3:0

21 Ernst Radlgruber 2:0

4 Philipp Rumetshofer 1:0

