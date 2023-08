Überraschung geglückt: ASV Haidershofen-Behamberg biegt Vizemeister SU Hofkirchen

Details Montag, 28. August 2023 20:20

Im Spiel der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis gegen den ASV Raika Haidershofen-Behamberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Eigentlich galten die Hausherren im Vorfeld als Favorit, wurden am Platz aber auf den Boden der Tatsachen geschmettert.

Mahmic trifft doppelt

Anes Mahmic brachte den ASV Haidershofen-Behamberg durch einen Distanzschuss in der neunten Minute nach vorn. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Nemanja Spasojevic nach Vorarbeit von Clemens Strauch den Ausgleich (15.). Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Dass Haidershofen-Behamberg in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Maximilian Aichinger, der in der 76. Minute nach einem Eckball zur Stelle war. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Mahmic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (86.), diesmal traf der Haidershofner Stürmer mit dem Kopf. Der ASV Raika Haidershofen-Behamberg musste kurz vor Schluss noch den Treffer von Igor Kutic zum 2:3 hinnehmen (90.). Schließlich sprang für die Gäste gegen Sportunion Hofkirchen/Trk. dennoch ein Dreier heraus.

Die vergangene Saison beendete SU Hofkirchen einen Platz hinter dem Aufstiegsrang, sodass in dieser Spielzeit höhere Ziele anvisiert werden dürften. Mit einem Punkt auf der Habenseite steht der Gastgeber derzeit auf dem elften Rang.

In der letzten Abschlusstabelle landete Haidershofen-Behamberg mit 38 Punkten auf dem sechsten Platz. Mit einem Sieg und einer Niederlage weist der ASV Raika Haidershofen-Behamberg eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der ASV Haidershofen-Behamberg im Mittelfeld der Tabelle.

Am nächsten Sonntag reist die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis zur Union HOVA Adlwang, zeitgleich empfängt Haidershofen-Behamberg die Union EDER Karosserie Waldneukirchen.

1. Klasse Ost: Sportunion Hofkirchen im Traunkreis – ASV Raika Haidershofen-Behamberg, 2:3 (1:1)

90 Igor Kutic 2:3

86 Anes Mahmic 1:3

76 Maximilian Aichinger 1:2

15 Nemanja Spasojevic 1:1

9 Anes Mahmic 0:1

