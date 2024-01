Nach beeindruckendem Jahr träumt SPG Palting/Seeham von erstmaligem Aufstieg in die Bezirksliga

Details Samstag, 06. Januar 2024 10:35

Die SPG Palting/Seeham blickt auf ein sportlich beeindruckendes Jahr 2023 zurück, sammelte im Frühjahr 29 Zähler und fuhr im Herbst sogar 32 Punkte ein. Nach einem dritten Platz in der vergangenen Saison wissen die Mannen von Trainer Michael Fischinger in der aktuellen Spielzeit der 1. Klasse Süd-West in der Tabelle lediglich den Herbstmeister aus Weng vor sich und überwintern in Lauerstellung. "Wir haben im Sommer den Kader kaum verändert und konnten nahtlos an die starke Performance der letzten Rückrunde anknüpfen. Das ziel war, im Aufstiegskampf mitzumischen und konnten dieses Vorhaben eindrucksvoll realisieren. Besonders erfreulich ist, dass wir die E24-Tabelle anführen und die jüngste Mannschaft der Liga stellen", erklärt Sportchef Helmut Weiss.

Bislang 10 Siege und 13 Viczian-Tore

Die Spielgemeinschaft ging nur im Duell mit Ligaprimus Weng leer aus, teilte mit Lochen und Mehrnbach jeweils die Punkte und konnte die übrigen zehn Spiele allesamt gewinnen. "Das Match gegen den Herbstmeister war eng, letztendlich hat jedoch die individuelle Klasse der Wenger den Ausschlag gegeben. Aber unsere Mannschaft ist in den letzten Jahren gereift und nahezu perfekt durch den Herbst gekommen", ist der Sportchef mit dem Abschneiden überaus zufrieden. Während drei Teams öfter ins Schwarze trafen - Ferenc Viczian zeichnete für 13 der insgesamt 36 SPG-Treffer verantwortlich - kassierten lediglich die Kicker aus Lochen weniger Gegentore. "Unsere Defensive war eigentlich die stärkste der Liga, haben jedoch in den letzten beidden Runden, bei den Siegen gegen St. Pantaleon und Waldzell, satte acht Tore erhalten. Doch in Summe hat alles gepasst und haben uns eine tolle Ausgangsposition für die entscheidende Phase der Meisterschaft verschafft", so Weiss.

Ein Rückkehrer und ein Abgang - Trainingslager in Kroatien

Am kommenden Dienstag pfeift Coach Fischinger die Vorbereitung an, am 26. Jänner wird gegen das 1b-Team von Wals/Grünau das erste Testspiel bestritten. Von 22. bis 25. Februar schlägt der Aufstiegsaspirant seine Zelte in Kroatien auf und hält in Novigrad ein Trainingslager ab. Beim Trainingsauftakt wird auch ein Heimkehrer dabei sein, kehrt Laszlo Madarasz nach einem Gastspiel im tirolerischen Hopfgarten wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück. Vitalij Ivanovics-Maruska gehört im neuen Jahr Jahr dem Kader hingegen nicht mehr an, der 28-jährige Ungar wird im Frühjahr voraussichtlich in Niederösterreich dem Ball nachjagen. "Darüberhinaus ist nichts geplant, sollte sich jedoch ein junger, talentierter Spieler uns anschließen wollen, ist er herzlich willkommen", meint Helmut Weiss.

Relegation im Visier

Als eigenständiger Verein sowie gemeinsam mit Perwang waren dier Paltinger bereits in der Bezirksliga, die aktuelle Spielgemeinschaft war bislang aber noch nie in der sechsten Leistungsstufe aktiv. "Natürlich wäre der erstmalige Aufstieg in die Bezirksliga eine tolle Sache, aber zum einen möchten wir den Druck nicht zusätzlich erhöhen, und zum anderen erwartet uns in der Rückrunde kein Spaziergang", hält der Sportchef den Ball flach. "Aufgrund der aktuellen Tabellensituation stehen die Chancen, auch am Ende der Saison am zweiten Platz zu stehen gut. Mehr ist vermutlich nicht möglich, da der Herbstmeister aus Weng über eine ungemein starke Mannschaft, mit zahlreichen erfahrenen Akteuren verfügt. Aber wir möchten uns auch im neuen Jahr von unserer besten Seite zeigen und unbedingt die Relegation erreichen".