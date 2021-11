Cup-Schreck UFC Lochen im Höhenflug - Sportchef Johannes Plainer im Interview!

Details Montag, 29. November 2021 20:41

Beim UFC Lochen lief fast alles perfekt in der vergangenen Herbstmeisterschaft. Ungeschlagen mit 33 Punkten auf dem Konto überwintert man als Herbstmeister vor der Union Neuhofen im Innkreis. Hierbei ist nicht nur der Punktestand der Mannschaften gleich, sondern kurioserweise auch das Torverhältnis (beide 45:14). Zudem konnte man auch im Transdanubia Landescup vollauf brillieren: auf der Reise ins Viertelfinale schlug man Ohlsdorf (BLS), Ostermiething (LLW) ebenso wie OÖ-Ligist Union Mondsee. Ligaportal bat den Sportchef des UFC Lochen, Johannes Plainer, zum Gespräch.

Ligaportal: Was ist euer Erfolgsrezept für die erfolgreiche Hinrunde?

Plainer: „Trotz des Lockdowns im Frühjahr und der abgebrochenen Meisterschaft haben sich die Spieler alle fit gehalten, sodass alle topfit in die Vorbereitung gestartet sind. Wir waren zum Zeitpunkt des Abbruchs auch an der Spitze und wollen den Aufstieg wieder anpeilen. Ebenso hatten wir wenig bis keine Verletzten, das muss man auch sagen. Weiters haben wir eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Der ganze Teamspirit ist einfach super.“

Ligaportal: Wird sich bei euch im Winter was tun? Gibt es schon Abgänge/Zugänge?

Plainer: „Nein, definitiv nicht. Es sind weder Zugänge, noch Abgänge geplant. So ist das auch kommuniziert worden und es wird auch hoffentlich so bleiben. Es wäre für uns überraschend falls sich doch was tut.“

Ligaportal: Was habt ihr euch für die Rückrunde vorgenommen? Was ist nötig um eure Ziele zu erreichen?

Plainer: „Wir haben drei Mal Remis gespielt in der Hinrunde. Beim ersten Unentschieden haben wir einen Elfmeter in der 90 Spielminute vergeben, dann haben wir in Raab in der 90. einen kassiert und in Mattighofen haben wir wieder ein Elfmetertor bekommen. Also müssen wir in der Defensive einfach ein wenig stabiler werden und einfache Fehler vermeiden. Das ist das einzige kleine Manko.“

Ligaportal: Rechnet ihr damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann? Hättet ihr ein Problem wenn unter der 2G-Regelung gespielt werden würde?

Plainer: „Stand jetzt glaube ich schon, dass gespielt wird im Frühjahr. Man muss nur abwarten unter welchen Bedingungen, ob 2G oder 3G. Vielleicht beginnen wir dann später, aber es muss eine Möglichkeit geben um wieder eine Wertung hinzubekommen. Bei uns wäre 2G garkein Problem, bei uns waren zum Start der Hinrunde in der Kampfmannschaft bis auf einen Spieler alle geimpft. In der Reserve hingegen ist es genau das Gegenteil, da waren die meisten Spieler ungeimpft, aber ich glaube, dass sich das in letzter Zeit auch geändert haben könnte.“

Ligaportal: Wie hält sich die Mannschaft im Winter bzw. im Lockdown fit?

Plainer: „Jetzt haben wir mal eine Pause. Geplant wäre dann auf freiwilliger Basis in der Halle zu beginnen. Ich glaube, ab 10.01 gehts dann los mit Lauftraining, bis dahin ist jeder für sich selbst verantwortlich. Das hat in den letzten Lockdowns super funktioniert, da hat sich wirklich eine Eigendynamik entwickelt. Wir haben mit einer Lauf-App gearbeitet, da haben sich die Jungs sogar gegenseitig gepusht. Von der körperlichen Fitness sind wir eigentlich immer gut dabei.“

Ligaportal: Ihr seid ja im Cup auch noch dabei, was rechnet ihr euch da noch aus?

Plainer: „Da sind wir schon weit über dem Ziel. Die Auslosung war noch nicht und wir haben auf jeden Fall Heimrecht. Es wäre ein Hammer, wenn wir das nächste noch gewinnen können und ins Finalturnier einziehen unter die besten vier. Unmöglich ist es nicht, wir haben jetzt drei gute Gegner geschlagen, die nicht erwartet haben gegen uns zu verlieren. Oedt möchte ich nicht haben, das ist wahrscheinlich der stärkste Gegner. Es wird aber sicher schwierig werden, uns wird jetzt keiner mehr auf die leichte Schulter nehmen. Es wäre schon nochmal das Ziel das Heimrecht zu nutzen und unabhängig davon wer der Gegner ist ins Finalturnier einzuziehen.“

