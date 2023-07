OÖ. Landescup 1. Runde: Sensation in Pischelsdorf - alle Sonntag-Spiele im Überblick

Details Sonntag, 23. Juli 2023 23:00

In der ersten Runde im ADMIRAL OÖ Landescup wurden 27 Spiele bereits ausgetragen, am Sonntag fanden die letzten fünf Partien statt. Die Überraschungen hielten sich bislang in Grenzen, der Ausklang der Auftaktrunde wartete jedoch mit einer ausgewachsenen Sensation auf. Der FC Pischelsdorf, Meister der 2. Klasse Süd-West, zwang trotz numerischer Unterzahl - Kevin Aigner hatte nach 35 Minuten Rot gesehen, den klar favorisierten SK Kammer, bei dem OÖ-Liga-Meister-Trainer Jürgen Schatas sein Pflichtspiel-Debüt feierte, durch einen Last-Minute-Treffer von Philip Aigner mit 3:2 in die Knie und warf den Landesligisten aus dem Bewerb. In den übrigen Matches setzten sich jeweils die Favoriten durch. So behielt der USV St. Ulrich im Landesliga Ost-Derby beim ATSV Neuzeug mit 2:0 die Oberhand. Hier geht`s zum kompakten Überblick sämtlicher Sonntag-Spiele der 1. Runde:

ADMIRAL OÖ Landescup - alle Sonntag-Spiele:

Union Neuhofen/Krems (1O/Meister) - ASK St. Valentin (OÖL/7.) 2:7 (2:5)

Tore: Markus Pruckner und Fatlum Emruli / Daniel Guselbauer 3, Shqiprim Vojvoda 3 und Milan Szegletes

FC Pischelsdorf (2SW/Meister) - SK Kammer (LLW/8.) 3:2 (0:1)

Tore: Richard Steinwender 2 und Philip Aigner / Simon Sagerer und Thomas Zilles

Rot: Kevin Aigner (Pischelsdorf)

SV Garsten (BLO/Vizemeister) - SPG Pregaten (OÖL/11.) 1:3 (1:1)

Tore: Stefan Thallinger / Lukas Grüner, Jakub Rusnak und Orhan Vojic

Union Gunskirchen (BLS/Vizemeister) - SV Grün-Weiß Micheldorf (OÖL/10.) 0:2 (0:0)

Tore: Luca Mayr-Fälten und Martin Kammerhuber

ATSV Neuzeug (LLO/13.) - USV St. Ulrich (LLO/3.) 0:2 (0:1)

Tore: Christoph Spath und Norbert Schmid

